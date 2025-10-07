БРИТАК ЈЕЗИК ШОУА „БРИТАНИЈА ИМА ТАЛЕНАТ” ВОДИ БИТКУ ЗА СВОЈЕ ЗДРАВЉЕ Након што је сломио кичму у саобраћајки више није исти
Познати водитељ је скоро завршио у инвалидским колицима јер је у саобраћајној несрећи сломио кичму.
Британски музички могул и звезда емисије „Британија има таленат“ (Britain’s Got Talent), Сајмон Кауел, последњих година се суочава са озбиљним здравственим изазовима. Иако га публика види као одлучног судију с оштрим коментарима, иза камера се крије низ физичких и менталних борби које су га више пута одвеле ван сцене.
Изненада напустио аудиције
На снимањима емисије „Британија има таленат“ 2025. године, Кауел је морао да одустане од прве рунде аудиција у Бирмингему због јаке главобоље и мигрене, изазване случајним ударцем у главу.
Заменила га је ТВ звезда Стејси Соломон, а продукција јој jе захвалила јер је пристала у последњем тренутку да попуни његово место. Ово није први пут да су мигрене натерале Сајмона да се повуче. Сам је открио да их често добија због дугих дана под јаким рефлекторима на снимањима. Стрес је још један од узрока.
Скоро завршио у инвалидским колицима
Сајмон Кауел је доживео две тешке несреће на електричним бициклима – 2020. и 2022. године. У првој несрећи је сломио кичму на више места, услед чега је морао на шест сати дугу операцију у којој су му уграђени метални шипка и шрафови како би му стабилизовали кичму. Било је потребно много времена да се опорави, а лекари су му рекли да је био на ивици да остане непокретан.
Две године касније, Сајмон је поново пао с бицикла, овога пута због клизавог терена. Сломио је руку и носио гипс, што га је опет удаљило од јавности. Сајмон и даље води борбу за своје здравље, а последице свих ових проблема се виде на њему. Скоро да не може да се препозна, изгледа исцрпљено и смршао је.
Први пут отворено о менталном здрављу
Током пандемије, Сајмон је први пут потражио стручну помоћ за анксиозност. Након разговора са терапеутом, отворено је признао да је годинама потискивао стрес и емоције, нарочито у вези са гледаношћу емисија које је продуцирао.
„Терапеут ме је питао: 'Да ли сматраш да је твој најбољи рад онај с највишим рејтингом?' Рекао сам 'не', а он је узвратио: 'Зашто се онда тако процењујеш?'”, изјавио је Сајмон, а преноси „Express”.
Такође је признао да му стрес понекад изазива муцање, наводећи: „Деси се да једноставно не могу да изговорим реч, нарочито кад сам под притиском.”