БОЛЕСТ ГА ЈЕ ПОСТЕПЕНО НАГРИЗАЛА Халид је због ње морао да промени живот и навике
Легенда народне музике Халид Бешлић преминуо је у 71. години, потврдио је портал "Аваз". Један од највољенијих гласова региона, човек чије су песме деценијама биле заједнички језик свих простора, изгубио је борбу с тешком болешћу.
Последње месеце живота провео је на Клиничком центру Универзитета у Сарајеву, где су се лекари данима борили да стабилизују његово здравствено стање. Нажалост, његово срце, ослабљено годинама борбе с дијабетесом и другим компликацијама, престало је да куца.
Године борбе са здрављем
Халид Бешлић годинама је имао озбиљних здравствених проблема. Дијабетес, оштећена јетра и бубрези, као и последице тешке саобраћајне несреће из 2009. године, постепено су нагризали његову снагу.
Лекари су му у последњим недељама пружали сталну подршку помоћу апарата, јер су му органи престајали да обављају своје функције. И поред најбоље неге, његово стање било је све теже.
Несрећа из 2009. године била је преломни тренутак – изгубио је око, повредио плућа и једва преживео. После те несреће уграђен му је стент, а здравље му се више никада није у потпуности опоравило.
"Шећер је учинио своје"
Халид никада није бежао од истине о свом здрављу. Отворено је говорио о дијабетесу и о томе колико га је болест натерала да мења живот.
– Шећер је учинио своје, пијем лекове, мало сам кориговао исхрану, вечеру сам избацио, не једем више хлеб. Са 14 сам тим темпом смањио шећер на 6, 7 до 8. Тако се кретало са таблетама – рекао је својевремено за "Story".
Дијабетес му је донео многе промене. Морао је да се одрекне хране коју је волео, да коригује навике, да води мирнији живот. Ипак, чак и у тренуцима слабости, није губио дух — остајао је ведар, благ и захвалан.
Халид је кроз живот прошао с много искушења. Прву саобраћајну несрећу преживео је када је с њим у колима била Сузана Манчић. Друга, 2009. године, била је кобнија. Тог јутра је слетео с пута на клизавом коловозу — није био везан, аутомобил је потпуно уништен, а он је чудом преживео.
"Једва сам извукао живу главу", говорио је касније, увек с дозом захвалности за спасени живот и мира у гласу.
Тај догађај га је трајно променио. Постао је тиши, још више посвећен породици, али и захвалнији животу.
Менаџер Халида, Недим Срња, пре месец дана је јавно истакао да је певач био хоспитализован и примао терапију, али је демантовао да су му "отказали органи". Ипак, потврдио је тада да јетра "не функционише баш најбоље" и да лекари раде на њеној подршци, што указује на постојање озбиљних, вишеструких здравствених проблема.
Дијабетес је, у том контексту, био кључни фактор. Дугогодишња болест оштетила је бубреге, смањила њихову способност филтрације отпадних материја и додатно оптеретила јетру. Комбинација слабијих бубрега, оштећене јетре, кардиоваскуларних проблема и последица несреће створила је сложени системски стрес. У таквом стању организам постаје изузетно рањив и свака додатна инфекција, пад крвног притиска или метаболичка неравнотежа може довести до акутног погоршања.
Иако је менаџер наглашавао да "ништа од гласина о отказивању органа није тачно", лекарска документација и клиничка пракса показују да код пацијената са дијабетесом и вишеструким оштећењима органа постоји јасна корелација између хроничне болести и повећаног ризика од отказивања виталних функција. У Халидовом случају, дијабетес је био дугорочни катализатор који је доприносио слабијем функционисању јетре, бубрега и срца, а тиме и коначном исходу.
Љубав која је трајала деценијама
Уз њега је све те године била његова супруга Сејда – његова највећа снага и уточиште. Њихова љубавна прича трајала је више од четрдесет година, и у њој никада није било естрадних скандала, само нежности, поштовања и поверења.
"Она ми је све. Без ње бих одавно одустао", говорио је Халид с благим осмехом, сведочанством о љубави која не тражи публицитет, али носи цео свет.
Сејда је била уз њега и кад су стигле болести, кад је мењао терапије и навике, кад је морао да се одрекне сцене — и кад му се у тишини враћала снага.
Ona.rs