ДА ЛИ БИСТЕ СПАВАЛИ У КАПСУЛИ? Ово је најјефтинији смештај у Лондону – кошта 23 евра, а какав утисак оставља луксузни минимализам открива инфлуенсер из Норвича

07.10.2025. 15:03 15:19
Пише:
Дневник
Извор:
Ало
соба
Фото: Printscreen Youtube/ Zedwell Hotels London

У потрази за приступачним смештајем у једном од најскупљих градова на свету, инфлуенсер из Норвича Џо Легет одлучио се на необичан корак.

Током пословног путовања у Лондон, уместо класичне хотелске собе, резервисао је ноћење у такозваној капсули за спавање.

Смештај у хотелу Зедвел Пикадили Серкус коштао га је само 20 фунти, односно око 23 евра, а његово искуство је убрзо привукло пажњу јавности, отварајући питање будућности градског туризма.

Иако је собу описао као нешто „више као кутија за душек него конвенционални смештај“, Легет је био одушевљен.

 

@joeleggett For £20 a night, in central London, would you stay in one of these pods?😂💀 #london #capsule #hotel #uk vi: @Callum Ryan ♬ original sound - Joe Leggett

 

Хотел Зедвел Пикадили Серкус налази се на заиста јединственој локацији – у згради Лондонског павиљона, у самом срцу града.

Ова зграда је некада била дом Риплијевог музеја „Веровали или не!“, место које су милиони посетилаца посећивали да виде необичности, куриозитете и невероватна чуда света.

Данас је та иста зграда трансформисана у другачију врсту чуда: највећи капсула хотел у Уједињеном Краљевству.

 

 

Са скоро 1.000 елегантних, приватних капсула за спавање скривених одмах изнад вреве и гужве Пикадили циркуса, Criterion Capital, компанија која стоји иза бренда Zedwell понудила је смелу визију одмора и путовања у Лондону. 

Концепт капсула хотела, изузетно популаран у великим светским метрополама, представља минималистички и приступачан смештај који уместо традиционалних соба нуди појединачне делове, познате као „капсуле“ или „чауре“.

Ове јединице су дизајниране да пруже приватност и удобност у простору који је довољан за спавање. Проблем може да буде то што се купатила и тушеви деле са осталим гостима, пише Hotel Management.

 

 

Зедвел је овај концепт подигао на виши ниво, фокусирајући се на оно што је путницима најважније: квалитетан сан.

Свака „чаура“ је изграђена са звучно изолованим зидовима и ролетнама које помажу у блокирању спољашњег света. Иако нису потпуно звучно изоловане, капсуле су део посебне мирне зоне. Поред тога, свака јединица је опремљена пречишћеним ваздухом, паметном контролом климе и амбијенталним осветљењем.

 

 

Како идеја спавања у малом простору са другим гостима у близини може покренути питања о безбедности и приватности, Зедвел је имплементирао низ мера како би осигурао безбрижан боравак. Приступ просторијама за спавање је ограничен само на госте путем кључ картица.

Свака капсула може се додатно осигурати катанцем, а гостима су доступни и ормарићи за чување драгоцености.

Менаџерка хотела је навела да овај концепт представља потпуно нови начин боравка у Лондону.  С обзиром на то да Пикадили циркус годишње привуче више од 100 милиона посетилаца, овакав смештај чини боравак у срцу метрополе доступнијим – туристи не морају да плаћају прескупи смештај у срцу града, већ да истражују Лондон и уживају у свему што има да понуди. 

хотел лондон Капсула
Магазин Путовања
