ДА ЛИ БИСТЕ СПАВАЛИ У КАПСУЛИ? Ово је најјефтинији смештај у Лондону – кошта 23 евра, а какав утисак оставља луксузни минимализам открива инфлуенсер из Норвича
У потрази за приступачним смештајем у једном од најскупљих градова на свету, инфлуенсер из Норвича Џо Легет одлучио се на необичан корак.
Током пословног путовања у Лондон, уместо класичне хотелске собе, резервисао је ноћење у такозваној капсули за спавање.
Смештај у хотелу Зедвел Пикадили Серкус коштао га је само 20 фунти, односно око 23 евра, а његово искуство је убрзо привукло пажњу јавности, отварајући питање будућности градског туризма.
Иако је собу описао као нешто „више као кутија за душек него конвенционални смештај“, Легет је био одушевљен.
Хотел Зедвел Пикадили Серкус налази се на заиста јединственој локацији – у згради Лондонског павиљона, у самом срцу града.
Ова зграда је некада била дом Риплијевог музеја „Веровали или не!“, место које су милиони посетилаца посећивали да виде необичности, куриозитете и невероватна чуда света.
Данас је та иста зграда трансформисана у другачију врсту чуда: највећи капсула хотел у Уједињеном Краљевству.
Са скоро 1.000 елегантних, приватних капсула за спавање скривених одмах изнад вреве и гужве Пикадили циркуса, Criterion Capital, компанија која стоји иза бренда Zedwell понудила је смелу визију одмора и путовања у Лондону.
Концепт капсула хотела, изузетно популаран у великим светским метрополама, представља минималистички и приступачан смештај који уместо традиционалних соба нуди појединачне делове, познате као „капсуле“ или „чауре“.
Ове јединице су дизајниране да пруже приватност и удобност у простору који је довољан за спавање. Проблем може да буде то што се купатила и тушеви деле са осталим гостима, пише Hotel Management.
Зедвел је овај концепт подигао на виши ниво, фокусирајући се на оно што је путницима најважније: квалитетан сан.
Свака „чаура“ је изграђена са звучно изолованим зидовима и ролетнама које помажу у блокирању спољашњег света. Иако нису потпуно звучно изоловане, капсуле су део посебне мирне зоне. Поред тога, свака јединица је опремљена пречишћеним ваздухом, паметном контролом климе и амбијенталним осветљењем.
Како идеја спавања у малом простору са другим гостима у близини може покренути питања о безбедности и приватности, Зедвел је имплементирао низ мера како би осигурао безбрижан боравак. Приступ просторијама за спавање је ограничен само на госте путем кључ картица.
Свака капсула може се додатно осигурати катанцем, а гостима су доступни и ормарићи за чување драгоцености.
Менаџерка хотела је навела да овај концепт представља потпуно нови начин боравка у Лондону. С обзиром на то да Пикадили циркус годишње привуче више од 100 милиона посетилаца, овакав смештај чини боравак у срцу метрополе доступнијим – туристи не морају да плаћају прескупи смештај у срцу града, већ да истражују Лондон и уживају у свему што има да понуди.