ОВЕ ТРИ СТВАРИ ИЗ ДОМА ТРУЈУ ВАС ВИШЕ НЕГО АУСПУХ Сваки дан их користите, а ево које здравствене проблеме проузрокују

07.10.2025. 10:48 11:02
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
хемија
Фото: Илустрација/ Canva

Освеживачи ваздуха, синтетички теписи и агресивни детерџенти ослобађају хемикалије које се задржавају у просторијама и могу да изазову проблеме са здрављем.

Освеживачи ваздуха

Пуни су фталата и формалдехида хемикалија које иритирају дисајне путеве. Уместо њих, користите природна решења: соду бикарбону, етерична уља или једноставно отворите прозоре.

Синтетички теписи

Испуштају испарљиве органске материје. Бирајте вуну или памук и увек проветрите нови тепих пре него што га унесете у дом.

Хемијски детерџенти

У јаким мирисима и јарким бојама често се крију токсини. Сирће, сода бикарбона и лимун чисте једнако добро без хемије.

Да бисте смањили штетне материје, редовно проветравајте, проверавајте етикете производа и уведите биљке попут алое вере или спатифилума које природно пречишћавају ваздух.

тепих
Извор:
Информер
Пише:
Дневник
