ОВЕ ТРИ СТВАРИ ИЗ ДОМА ТРУЈУ ВАС ВИШЕ НЕГО АУСПУХ Сваки дан их користите, а ево које здравствене проблеме проузрокују
Освеживачи ваздуха, синтетички теписи и агресивни детерџенти ослобађају хемикалије које се задржавају у просторијама и могу да изазову проблеме са здрављем.
Освеживачи ваздуха
Пуни су фталата и формалдехида хемикалија које иритирају дисајне путеве. Уместо њих, користите природна решења: соду бикарбону, етерична уља или једноставно отворите прозоре.
Синтетички теписи
Испуштају испарљиве органске материје. Бирајте вуну или памук и увек проветрите нови тепих пре него што га унесете у дом.
Хемијски детерџенти
У јаким мирисима и јарким бојама често се крију токсини. Сирће, сода бикарбона и лимун чисте једнако добро без хемије.
Да бисте смањили штетне материје, редовно проветравајте, проверавајте етикете производа и уведите биљке попут алое вере или спатифилума које природно пречишћавају ваздух.