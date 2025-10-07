АКО СТЕ РОЂЕНИ У ОВОМ МЕСЕЦУ НАЈДУЖЕ ЋЕТЕ ЖИВЕТИ Доживећете стоту, а за све је крив ген за дуговечност
Људи рођени у овом месецу имају ген за дуг живот, проверите да ли сте међу њима.
Да ли сте знали да људи рођени у одређеном месецу имају веће шансе да доживе стоту? Истраживачи са Универзитета у Чикагу анализирали су податке о људима рођеним између 1880. и 1895. године који су доживели 100 или више година. Упоређивали су те податке са подацима њихових супружника, браће и сестара, како би разумели утицај генетике и окружења на дуговечност. Резултати су показали да су особе рођене у октобру имале значајно веће шансе да доживе стоту у поређењу са онима рођеним у априлу.
Зашто баш октобар?
Према речима генетичара Леонида Гаврилова, сезонске инфекције у раној фази живота могу дугорочно утицати на здравље. Новорођенчад у октобру обично избегава почетак сезоне грипа и прехладе, јер су родитељи посебно пажљиви и штите их од излагања вирусима. Други фактори могу бити сезонски мањак витамина или хормонске промене које утичу на организам. Студија је објављена 2011. године у реномираном часопису „Јоурнал оф Агеинг Research“.
Здравствени стручњаци се слажу
Др Несочи Океке Игбокве, лекарка интензивне медицине из Њу Џерзија, сматра да рођење у јесењем месецу ствара заштитни ефекат против сезонских болести, што може допринети дуговечности.