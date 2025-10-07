broken clouds
ИКС ПРЕСТАО ДА РАДИ, КОРИСНИЦИ У ПОТПУНОМ ШОКУ Званичног саопштења још нема FEED И НАЛОЗИ НЕДОСТУПНИ

07.10.2025. 10:24 11:10
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

Друштвена мрежа X (некада Twitter) доживела је озбиљан прекид рада који је погодио кориснике широм света.

Хиљаде пријава на сајту Downdetector показује да је платформа престала да функционише, а многи наводе да страница само "врти" без учитавања садржаја. 

Корисници истичу да не могу да се пријаве на своје налоге нити да објављују нове постове, а код неких се феед не освежава или се појављују поруке о грешци.

За сада није познат узрок прекида нити је компанија X издала званично саопштење о проблему. С обзиром на обим пријава, јасно је да је реч о квару који је погодио велики део инфраструктуре, а очекује се да ће тим задужен за платформу ускоро пружити више информација.

Паника на мрежи због недоступности X-a

Корисници су своје незадовољство пренели на друге друштвене мреже где коментаришу да сатима покушавају да учитају страницу без успеха. Док не стигне званично објашњење из X-a, једино што им преостаје јесте да чекају да се услуга врати у нормалу. 

(Telegraf.rs)

твитер Друштвена мрежа
