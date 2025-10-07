НАПЕТОСТ СЕ ОСЕЋА У ВАЗДУХУ Меркур и Плутон у квадрату изазивају борбе за доминацију ТАЈНЕ И ИЗАЗОВИ ЗА СВЕ ЗНАКОВЕ

ТРАНЗИТ КОЈИ НЕ СМЕ ДА СЕ ЗАНЕМАРИ
У недељи у којој се тренутно налазимо дешава се много занимљивих ствари.
Осим што је на самом њеном почетку, у понедељак, Меркур ушао у знак Шкорпије, већ сутрадан, у уторак имамо квадрат Меркура и Плутона. У питању је квадрат између ове две планете, од којих је Плутон ретроградан, и све се дешава у Водолији.
Шта све ово може да нам донесе?
Овај квадрат Меркура и Плутона може ићи у два правца, у зависности од тога како одлучимо да изразимо своју моћ. Ако је користимо на позитиван начин, можемо продубити и ојачати односе. Ако не, може доћи до борби за доминацију и сукоба. Размисли како желите да поступите и да ли вам је драма заиста вредна труда.
Квадрат Меркура и Плутона доноси дубоко размишљање о веома озбиљним и важним темама. Ум постаје истраживачки и продоран - идеалан за истраживање, откривање тајни и решавање мистерија.
Међутим, постоји опасност од опсесивног и компулсивног размишљања, што може довести до екстремизма, веровања у теорије завере или опчињености мрачним и опасним темама. Појачана воља и интензивнији начин изражавања могу довести до сукоба идеја и интензивних интеракција.
Ваше идеје могу бити изазване, или ћете можда морати да донесете важну и тешку одлуку. Најбољи приступ је да будете искрени и директни док истовремено задржавате отворен ум.
Квадрат Меркура и Плутона појачава фокус, опсесивност и жељу да се дође до скривених истина, док квадрат доноси напетост у комуникацији – борбе за моћ, манипулацију, или сукобе у погледима који су засновани на идеологији или потреби за контролом.
Речи могу имати додатну тежину, а разговори лако могу постати конфронтирајући ако су вођени страхом или потребом да се доминира.
Лекција овог транзита јесте да препознамо када је комуникација вођена компулзивним поривима, а не јасноћом. Такође, важно је схватити да неке истине не морају одмах бити изнете на светлост дана.
Ово је моћан период за истраживање, рад са сопственом сенком и трансформативне разговоре, али захтева свесност и присутност како не бисмо упали у крајности - тајновитост, страх или деструктивне сукобе.
Ован
Ваша срећа зависи од тога како гледате на ствари. Налазите се у важној фази трансформације која захтева промишљено разумевање о томе како желите даље. Раст је могућ ако му се отворите. Не бежите од промене - позитиван став чини чуда.
Бик
Завршава се један пословни пројекат, а ваш фокус се сада премешта на дом и породични живот. Пре него што се баците на нову прилику, дајте себи времена да се одморите и напуните батерије. Ускоро вас чека узбудљив пословни нови почетак. Искористите ову недељу за мир и медитацију.
Близанци
Односи могу бити компликовани, нарочито када нико не жели да попусти. Пун Месец доноси лекцију: будите флексибилнији и отворени за решавање проблема. Пронађите баланс који одговара обома.
Рак
Ваша финансијска ситуација се мења и позива вас да потражите своју вредност ван материјалног. Има много тога да добијете, али избегавајте компромисе са сопственим вредностима. Нисте особа која пристаје на пројекте који не резонирају с вашом суштином.
Лав
Пријатељи су вам извор инспирације и подршке. Али понекад морате да се дистанцирате од 'пријатеља' који вам не желе добро. Овај Месец ће вас подстаћи да више цените оне који су уз вас и да се удаљите од оних који нису показали лојалност.
Девица
Размислите како комуницирате са другима. Да ли заиста слушате шта вам говоре? Отворено ухо може побољшати ваше односе. Када слушате с пажњом, и ваш одговор ће бити искренији и примеренији. Говорите из срца. Слушајте са саосећањем.
Вага
Жеља за романсом је јака. Ако желите страствену везу, будите креативни. Унесите забаву и присутност у свој љубавни живот. Дозволите машти и срцу да вас воде у обнављању ваше љубавне енергије и самопоуздања.
Шкорпија
Професионалне везе могу вам донети подршку. Ипак, можда сте склони да се повучете и радите у сенци што може саботирати вашу каријеру. Суочите се директно са стварима и будите јасни у комуникацији са колегама како би постигли циљеве.
Стрелац
Ваша природа је пуна љубави и често избегавате сукобе. Али ова недеља вам доноси прилику да преузмете одговорност за своје емоције и начин на који их изражавате. Тиме отварате врата сопственом развоју. Можете ви то!
Јарац
Време је да се повежете са својим осећањима и интуицијом. Пре него што донесете одлуке, размислите о духовно најисправнијем путу. То ће вас усмерити ка истинском испуњењу и помоћи вам да верујете свом осећају.
Водолија
Није вам тешко да видите светлију страну ствари. Сада можете да сагледате ситуације оптимистично, јер вам вера у себе и друге расте. То вам помаже да верујете процесу и препустите се универзуму.
Рибе
Имате дугове или рачуне које већ неко време покушавате да средите. Уместо да паничите због суме, покушајте да направите план отплате. Вероватно сада можете да постигнете договор који вам одговара.
(Ona.rs)