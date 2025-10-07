broken clouds
ОВА ЧЕТИРИ ЗНАКА УЛАЗЕ У НАЈЛЕПШУ ФАЗУ 2025. Све им се мења из корена, живот добија нови ток

07.10.2025. 13:12 13:33
Пише:
Дневник
Извор:
Србија Данас
хороскоп
Фото: Илустрација/ Canva

Од 15. октобра Универзум доноси снажну промену енергије која ће највише погодовати одређеним знацима.

Након месеци стагнације, долази олакшање, јасноћа и низ лепих догађаја који могу потпуно променити ток живота. Ако сте рођени у једном од ова четири знака, спремите се - судбина коначно стаје на вашу страну!

♉︎ БИК – коначно берете плодове свог труда

Бикови већ месецима осећају као да све раде испочетка, без видљивог резултата. Међутим, средином октобра, све се мења. Енергија Марса и Венере вам доноси стабилност, новац и сигурност. Посао који је стагнирао коначно напредује, а могуће су и понуде које мењају вашу каријеру. У љубави – мир, подршка и дубља повезаност. Време је да верујете себи и уживате у плодовима свог рада.

♋︎ РАК – живот вам поново даје разлог за осмех

После напорног и емотивно исцрпљујућег периода, Ракови коначно дишу пуним плућима. Осећате талас наде, љубави и унутрашњег мира. Енергија друге половине октобра отвара могућност за нови почетак – било кроз селидбу, нови посао, љубав или унутрашњу трансформацију. Важно је да слушате интуицију – она вас сада води право ка испуњењу.

♏︎ ШКОРПИЈА – све што је било скривено излази на видело

За Шкорпије је октобар увек снажан месец, али ове године доноси прави енергетски преокрет. Планете вас стављају у центар пажње, а ваша моћ и магнетизам постају јачи него икад. Ако сте дуго чекали да се неки проблем разреши - сада ћете јасно видети истину. Доносите одлуке храбро, јер вас оне воде ка потпуно новом поглављу живота.

♑︎ ЈАРАЦ – Универзум вас награђује за све што сте преживели

Јарчеви су у претходним месецима много радили, трпели и ћутали. Али сада стиже заслужена награда. Друга половина октобра доноси прилику да се одморите, али и да напредујете – било кроз посао, финансије или стабилну везу. Осећате да се тло под ногама коначно смирује. Судбина вам враћа веру, а многи ће се у овом периоду одлучити на важан корак у животу.

Средина октобра 2025. доноси енергију ослобађања, трансформације и благостања. Ово је период када треба да верујете у знакове које вам живот шаље – јер сваки од њих води ка бољем, мирнијем и срећнијем периоду.

