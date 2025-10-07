(ВИДЕО) БРОЈНИ ХИТОВИ ОСТАЈУ ДА ЖИВЕ Халид Бешлић иза себе оставио музику која ће се још дуго слушати и певати
Вест о смрти Халида Бешлића растужила је цео регион где су његови хитови били неизоставан део музичког репертоара по слављима широм бивше Југославије, али у свету где живе људи с наших простора.
Иза себе оставио је ниску ванвременских песама које ће наставити да живе.
Током осамдесетих година Халид Бешлић постао је једно од најпознатијих имена народне музике у целој бившој Југославији.
Његове песме попут "Нећу, нећу дијаманте", "Миљацка”, "Буди, буди увек срећна", "Ех, кад би ти" и "Хеј, зоро не свани" постале су безвременски хитови које публика и данас радо пева.
Његов топли глас, емотиван приступ интерпретацији и једноставност у понашању учинили су га певачем којем су веровали и радници и интелектуалци, сељаци и грађани, млади и стари.
Од скромног дечака до легенде: Импозантна каријера Халида Бешлића
Албуми које је објављивао двадесетих година, попут "Први пољубац" (2003), "Миљацка", те "Романија" (2013), потврђују да његова музика никада не застарева. Његове песме, често испуњене носталгијом, љубављу и сетом, постале су симбол једне епохе и остале дубоко урезане у колективно памћење народа.
У фебруару 2020. године Халид је објавио албум "Требевић", који је наишао на сјајан пријем код публике, а песме са тог албума убрзо су освојиле радијске станице широм региона.
У јуну 2013. одржао је спектакуларан концерт на сарајевском стадиону Кошево, којем је присуствовало више од 40.000 људи, потврдивши статус једне од највећих музичких звезда са простора бивше Југославије.