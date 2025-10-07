ПОЧЕЛО ЈЕ С ПУЊАЧЕМ, САДА ЋЕ ДА УСКРАТЕ ЈОШ НЕШТО Куповина мобилних телефона више неће бити иста, ево и зашто
Након пуњача, на реду је избацивање УСБ каблова из кутије паметних телефона.
Епл (Apple) је 2020. године изазвао праву буру када је одлучио да ајфон (iPhone) 12 пусти у продају без пуњача у кутији.
Образложење је било једноставно - већина корисника већ има пуњач код куће, па би његово изостављање значајно смањило електронски отпад. Иако је потез у почетку изазвао подсмех и критике, убрзо су и други произвођачи кренули истим путем. Како ствари стоје, сада смо на прагу новог корака - телефона без УСБ кабла.
Како је објавио један корисник Reddit-а, његов нови Sony Xperia 10 VII телефон није стигао ни са пуњачем ни са УСБ каблом у паковању. На кутији телефона јасно су нацртане иконе које показују да оба додатка недостају. Иако Сони одавно није међу јачим играчима у индустрији, овај потез би могао да најави нови тренд који ће у наредним годинама постати стандард.
Разлог? Исти као и са пуњачима. После скоро деценије УСБ-Ц стандарда, просечан корисник већ има неколико каблова код куће, а њихово избацивање из кутије смањује отпад и трошкове, без већег утицаја на корисничко искуство. Епл је већ повукао исти потез у случају нових AirPods 4 и AirPods Pro 3 бежичних слушалица, које такође стижу без приложеног кабла.
Наравно, еколошки мотиви су само део приче. Главни разлог је - профит. Сваки кабл мање у кутији значи малу уштеду по уређају, што се на милионским серијама претвара у огроман новац. Уз то, купци који немају кабл мораће да га купе посебно. Идеално.
Корисници у коментарима објаве истичу да би овакав тренд могао да доведе до пораста продаје јефтиних, неквалитетних каблова који се брзо кваре, прегревају или успоравају пуњење. Другим речима - мање отпада можда, али и више главобоље за кориснике.
Сада је само питање колико ће другим произвођачима требати да крену Сонијевим стопама. Следеће што нас чека могло би бити само - телефон и папирић са QR кодом.