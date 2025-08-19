ФИКСНИ ТЕЛЕФОНИ ПОЛАКО НЕСТАЈУ Србија све мање зове фиксним - дневно тек 1,4 минута разговора, мобилним седам пута више
БЕОГРАД: Број претплатника фиксне телефоније и остварени саобраћај, у другом кварталу 2025. године били су нижи у односу на претходни квартал, као и број активних корисника мобилне мреже, док је остварени говорни и СМС саобраћај у мобилној мрежи био већи него у првом кварталу, објавио је Рател.
У прегледу тржишта електронских комуникација у другом кварталу наводи се да је у фиксној телефонији око 2,18 милиона претплатника остварило око 270 милиона минута разговора, што значи да је претплатник фиксне телефоније у просеку разговарао 1,4 минута дневно.
Структура претплатника се није значајније мењала, па су 86 одсто чинили приватни корисници.
У фиксној телефонији је у овом као и у претходним кварталима преовладавао национални саобраћај, чије је учешће у укупном саобраћају у другом кварталу износило 94 одсто.
Телефонски позиви из фиксне мреже у највећој мери су упућени ка фиксним мрежама,
док су у међународном саобраћају преовладавали долазни позиви.
У другом тромесечју у фиксној мрежи је пренето око 5.800 бројева, што је више него у прва три овогодишња месеца.
Kада је реч о мобилној телефонији, у другом кварталу је око 7,79 милиона активних корисника остварило око 5,21 милијарди минута разговора у домаћем и међународном саобраћају и послало око 0,81 милијарди СМС порука.
Мобилни корисници су у просеку дневно разговарали око 7,3 минута и слали по 1,1 СМС поруку.
Број постпејд корисника, који је у другом кварталу износио 5,35 милиона, забележио је благи раст у односу на претходни квартал, док је број припејд корисника, који је износио 2,44 милиона, забележио пад у односу на први квартал.
Структура постпејд корисника није се значајније променила у односу на претходне квартале.
Број приватних постпејд корисника износио је 4,04 милиона, а пословних 1,30 милиона.
Највише минута одлазног саобраћаја било је упућено према бројевима у сопственој мобилној мрежи привредног субјекта, 50 одсто, док су у ромингу више саобраћаја остварили домаћи корисници у иностранству у поређењу са саобраћајем који су створили корисници из иностранства.
Kоличина пренетих података преко мобилне мреже порасла је и у другом кварталу износила 341,7 милиона ГБ, што значи да је корисник мобилног широкопојасног приступа дневно у просеку трошио око 516 МБ, односно око 15,29 ГБ месечно.
У мобилној мрежи пренето је 35.400 бројева, односно око 11.800 месечно.
Kада је реч о широкопојасном приступу интернету, број претплатника је у другом кварталу у односу на претходни квартал био у благом паду и износио око 2,22 милиона.