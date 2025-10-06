СЛАВИМО ЗАЧЕЋЕ СВЕТОГ ЈОВАНА КРСТИТЕЉА Ово је дан када се дешавају чуда ПОСЕБНО ЈЕ ВАЖАН ЗА ПАРОВЕ КОЈИ НЕМАЈУ ДЕЦУ
Српска православна црква 6. октобра обележава празник Зачећа Светог Јована Претече и Крститеља, празник радости и милости Божије.
"Овога дана прославља се милост, чудо и мудрост Божија; милост према побожним и праведним родитељима светог Јована, старцу Захарији и старици Јелисавети, који су целог живота желели и од Бога просили једно дете; чудо зачећа Јованова у престарелој утроби Јелисаветиној; и мудрост у домостројитељству људскога спасења. Јер са Јованом имађаше Бог нарочито велике намере, наиме, да он буде пророк и Претеча Христу Господу, Спаситељу света“.
Наиме, према предању, родитељи Светог Јована Крститеља Захарије и Јелисавета су се целог живота борили за потомство, а када су били у зрелијим годинама, јавио им се анђео и рекао да ће добити сина кога морају назвати Јован.
Записано је да је Захарије занемео, када је сазнао да ће он и Јелисавета добити дете. Када се родио Јован Претеча, од Захарија је затражено да на плочици напише име сина и када је то урадио, проговорио је.
Јован је у својим проповедима критиковао морално посрнуће својих савременика, позивајући их да се покају и врате животу по Божијим законима. Крштавао је људе у реци Јордан, говорећи им да их он крсти водом, а да за њим “иде онај који ће их крстити Духом Светим и огњем”.
Добро је крстити децу 6. октобра
Према веровању, ово је дан кад се дешавају чуда.
Верује се да је данас добро крстити децу (или бар одредити датум кад ће обавити крштење), молити се за њихово здравље, а дан провести у миру, радости и љубави са породицом. Такође, они који већ имају децу, на овај дан треба да се подсете колика су она радост и да им покажу љубав и колико их воле. За оне који немају деце, народно веровање каже да ће и они, докле год дубоко верују у Бога и моле му се, завредети његову милост.