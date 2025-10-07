light rain
16°C
07.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1714
usd
99.9415
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВО ЈЕ ДИНО, СИН ЈЕДИНАЦ ХАЛИДА БЕШЛИЋА! Доживео исту судбину оца, а онда је 2014. постао НАЈСРЕЋНИЈИ човек на свету (ВИДЕО)

07.10.2025. 16:11 16:19
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ Мондо
Коментари (0)
da
Фото: youtube prinstcrin/halidbeslic

Халид Бешлић и његова супруга Сејда добили су сина Дина.

Халид Бешлић, легендарни певач народне музике преминуо је данас, 7. октобра у 72. години. Иза себе певач је оставио супругу Сејду, којој је недавно посветио песму и сина Дина Бешлића.

Иако се мало зна о његовој породици у фокусу пажње пре неколико година дошао је син који је имао саобраћајку.

Син певача Халида Бешлића, Дино Бешлић, доживео је лакшу саобраћајну несрећу у Сарајеву у мају 2017. године, у којој су учествовала два аутомобила и повређене су три особе, укључујући и њега.

Дино Бешлић је задобио лакше повреде и пуштен је на кућно лечење. Исту судбину је доживео и Динов отац Халид, када је у саобраћајној незгоди 2009. године, певач, изгубио око.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neno Muric (@neno.muric)

"Након несреће ја сам себи продужио живот. Од тада живим уредније, размишљам... живео сам 300 на сат! Престао сам и да пијем! Неко попије три пива и већ jе пијан, мени је било потребно 30 пива да се напијем. Тога више нема! Увек сам ценио живот", рекао је певач једном приликом.

Његов син Дино и супруга Махира су добили близанце Ламију и Белмина-Кана. Рођење близанаца је назвао најсрећнијим тренутком у животу, а након тога је проредио наступе како би што више времена провео с породицом.

 

халид бешлић преминуо певач син
Извор:
Телеграф/ Мондо
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај