ОВО ЈЕ ДИНО, СИН ЈЕДИНАЦ ХАЛИДА БЕШЛИЋА! Доживео исту судбину оца, а онда је 2014. постао НАЈСРЕЋНИЈИ човек на свету (ВИДЕО)
Халид Бешлић и његова супруга Сејда добили су сина Дина.
Халид Бешлић, легендарни певач народне музике преминуо је данас, 7. октобра у 72. години. Иза себе певач је оставио супругу Сејду, којој је недавно посветио песму и сина Дина Бешлића.
Иако се мало зна о његовој породици у фокусу пажње пре неколико година дошао је син који је имао саобраћајку.
Син певача Халида Бешлића, Дино Бешлић, доживео је лакшу саобраћајну несрећу у Сарајеву у мају 2017. године, у којој су учествовала два аутомобила и повређене су три особе, укључујући и њега.
Дино Бешлић је задобио лакше повреде и пуштен је на кућно лечење. Исту судбину је доживео и Динов отац Халид, када је у саобраћајној незгоди 2009. године, певач, изгубио око.
"Након несреће ја сам себи продужио живот. Од тада живим уредније, размишљам... живео сам 300 на сат! Престао сам и да пијем! Неко попије три пива и већ jе пијан, мени је било потребно 30 пива да се напијем. Тога више нема! Увек сам ценио живот", рекао је певач једном приликом.
Његов син Дино и супруга Махира су добили близанце Ламију и Белмина-Кана. Рођење близанаца је назвао најсрећнијим тренутком у животу, а након тога је проредио наступе како би што више времена провео с породицом.