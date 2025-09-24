Храбра Селена Рибић СА 24 ГОДИНЕ ПОБЕДИЛА РАК ЈАЈНИКА И ДАНАС ШАЉЕ МОЋНУ ПОРУКУ СВИМ ЖЕНАМА Ево шта је кроз болест научила о себи
Селена Рибић прошла је кроз опаку борбу са раком јајника и то само са 24 године. Она јој је променила живот, али и начин на који гледа на своје тело, здравље и свакодневицу.
Управо је Селена Рибић била гошћа емисије "150 минута", где је детаљно причала о свом искуству, осећањима, али и о животним променама.
Ова храбра жена је на самом почетку истакла да је прошло 5 година од њене борбе са раком јајника, те да се осећа одлично. И даље иде редовно на контроле и подиже свест о овој подмуклој болести која је, у њеном случају, имала једва приметне симптоме.
Како је све почело?
Како каже Селена, она је као и свака млада жена у репродуктивном периоду ишла редовно на гинеколошке прегледе. Самим тим јој је рано откривање рака јајника помогло да извуче живу главу.
"Ја сам редовно ишла на контроле и последња моја контрола је била у новембру месецу пре короне, а затим је кренула корона. Моји симптоми су почели нагло да се појављују и развијају у исто време. Значи, то је био бол у пределу бешике, а онда проблеми са апетитом, са варењем хране, надимање, буквално ништа што би указало на појаву рака јајника, али правом лекару је све то очигледно", каже она. Затим додаје:
"Последњи преглед је био у новембру, симптоми су се јавили крајем фебруара, а дијагноза је постављена већ у мају. Сви су били шокирани и доктори су били шокирани и сви лекари у Сремској Митровици су гледали мој случај. Заиста сам имала у том периоду короне, када је било тешко доћи до лекара, тим који је био уз мене."
А како изгледају први месеци након успостављања дијагнозе?
"Језиво. Прво се чека тај конзилијум, па чекање да се оде за Београд и мислим да људима најтеже пада то чекање. Било ми је тешко да прихватим, а онда како је време одмицало, схватила сам колико волим живот и да желим да живим", рекла је Селена, која истиче да јој је породица била највећа подршка.
Најтежи тренутак...
Најтежи тренутак током овог периода, прича она, није јој била хемиотерапија, већ нешто друго...
"Мислила сам да ће тренутак када ми је опала коса, да ће то да буде најтежи тренутак, али ипак ми је био најтежи тренутак у тој шок соби. Она је била подељена на два дела, где сте имали теже и лакше операције и када сам се осврнула око себе, све су биле старије жене, а преко пута мене све младе жене и то ми је било тешко."
Селена није допустила да тешка борба са раком јајника утиче на њен ведри дух, а кад је завршила хемиотерапију, поносно је позирала нага пред студентима вајарства, како би опет упознала своје тело.
На питање, шта би имала да поручи девојкама и женама које тренутно пролазе кроз исто или слично искуство, Селена је одговорила:
„Рекла бих им да их коса не дефинише, обрве их не дефинишу То што их нешто боли ујутру, не значи да ће да боли цео живот и да треба да остану храбре."