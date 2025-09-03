ЕВО ЦЕНОВНИКА ВОЋА И ПОВРЋА ЗА ЗИМНИЦУ: Праве се пекмези, ајвари, кува се сок од парадајза... ПУН ШПАЈЗ ће вас коштати!
Почео је септембар, а са њим и сезона припреме зимнице у Србији. Информер је направио детаљну рачуницу производа за слану и слатку зимницу које грађани најчешће купују на пијацама.
Када поменемо зимницу, на памет паприке, парадајз, краставац и купус, без којих се не може, а све остало некако дође успутно!
- Сваке године прво набављамо црвену љуту и слатку паприку за ајвар и барење, па онда и купус за кисељење. Наравно, зимница не може да прође без зимске салате са сезонским поврћем и парадајз сока - рекла је једна домаћица за Информер.
Када говори о слаткој зимници, неизоставне су шљиве и кајсије.
Колико је новца потребно за зимницу?
Цене поврћа за зимницу су јако сличне на свим београдским пијацама, али је тачно и да варирају од тезге до тезге. Наравно, кључ је у квалитету.
Детаљне цене воћа и поврћа које се најчешће користе за зимницу:
-Паприка од 100 динара по килограму,
-Парадајз од 70 динара по килограму,
-Краставац од 80 динара по килограму,
-Купус од 50 динара по килограму,
-Карфиол од 100 динара по килограму,
-Шаргарепа од 79 динара по килограму,
-Шљиве од 250 динара по килограму,
-Кајсије од 350 динара по килограму.
Последњих година је све чешће да домаћице купују готову зимницу, углавном у градовима, и то због недостатка времена или места у становима.
Екипа Информера за вас је истражила цене готове зимнице.
Просечне цене готове зимнице:
-Ајвар 1050 динара,
-Пинђур 945 динара,
-Љутеница 600 динара,
-Краставчићи 400 динара,
-Печене љуте паприке 380 динара,
-Шарена салата 250 динара,
-Феферони 400 динара,
-Сок од парадајза 300 динара,
-Џем од шљива 450 динара,
-Џем од кајсије 450 динара.
Informer.rs