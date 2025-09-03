overcast clouds
ЕВО ЦЕНОВНИКА ВОЋА И ПОВРЋА ЗА ЗИМНИЦУ: Праве се пекмези, ајвари, кува се сок од парадајза... ПУН ШПАЈЗ ће вас коштати!

03.09.2025. 20:48 20:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Информер
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Почео је септембар, а са њим и сезона припреме зимнице у Србији. Информер је направио детаљну рачуницу производа за слану и слатку зимницу које грађани најчешће купују на пијацама.

Када поменемо зимницу, на памет паприке, парадајз, краставац и купус, без којих се не може, а све остало некако дође успутно!

- Сваке године прво набављамо црвену љуту и слатку паприку за ајвар и барење, па онда и купус за кисељење. Наравно, зимница не може да прође без зимске салате са сезонским поврћем и парадајз сока - рекла је једна домаћица за Информер.

Када говори о слаткој зимници, неизоставне су шљиве и кајсије.

Колико је новца потребно за зимницу?

Цене поврћа за зимницу су јако сличне на свим београдским пијацама, али је тачно и да варирају од тезге до тезге. Наравно, кључ је у квалитету.

Фото: pixabay.com

Детаљне цене воћа и поврћа које се најчешће користе за зимницу:

-Паприка од 100 динара по килограму,

-Парадајз од 70 динара по килограму,

-Краставац од 80 динара по килограму,

-Купус од 50 динара по килограму,

-Карфиол од 100 динара по килограму,

-Шаргарепа од 79 динара по килограму,

-Шљиве од 250 динара по килограму,

-Кајсије од 350 динара по килограму.

Последњих година је све чешће да домаћице купују готову зимницу, углавном у градовима, и то због недостатка времена или места у становима.

Фото: Дневник/Бранко Лучић

Екипа Информера за вас је истражила цене готове зимнице.

Просечне цене готове зимнице:

-Ајвар 1050 динара,

-Пинђур 945 динара,

-Љутеница 600 динара,

-Краставчићи 400 динара,

-Печене љуте паприке 380 динара,

-Шарена салата 250 динара,

-Феферони 400 динара,

-Сок од парадајза 300 динара,

-Џем од шљива 450 динара,

-Џем од кајсије 450 динара.

Informer.rs

зимница воће воће пијаца поврће
Извор:
Дневник/Информер
Пише:
Дневник
