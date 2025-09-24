КРОАСАН ПИЦА ИЗ ДУБАИЈА ОСВАЈА МРЕЖЕ Хрскава, златна и јако укусна ОВАЈ РЕЦЕПТ морате испробати
Замислите хрскаву, златну кору која мирише на свеже путер и моцарелу, а сваки залогај је прави ужитак – ево како да код куће направите кроасан пицу из снова која је освојила Дубаи.
Потребно је:
За тесто за кроасане :
• 300 г хлебног брашна
• 140 г хладног пуномасног млека
• 60 г хладне воде
• 25 г шећера
• 6 г инстант квасца
• 6 г фине морске соли
• 25 г несланог путера, омекшалог
Додатно
• 120 г хладног несланог путера
За преливе
• 150 г соса за пицу
• 280 г рендане моцареле
• 30 кришки пеперонија
• оригано
• маслиново уље
Припрема:
У чинији помешајте брашно, шећер, квасац и со у чинији. Додајте хладно млеко и воду, затим омекшали путер. Мешајте док не постане глатко, али не превише умућено. Хладите 45 минута. Обликујте хладни путер у квадрат димензија 12×12 цм између папира за печење. Хладите док не постане чврст. Разваљајте тесто у квадрат димензија 25 цм. Ставите блок путера унутра и преклопите тесто преко њега као коверту.
Разваљајте у дугачак правоугаоник и направите једнословни прегиб. Хладите 30 минута. Поновите још два једнострука прегиба, хладећи између сваког. Разваљајте охлађено тесто у круг пречника 35 цм. Спојите средину виљушком. Одсеците две дугачке траке ширине 2,5 цм са ивице. Увијте их заједно да бисте формирали плетеницу и поставите је по ободу као кору.Пребаците тесто на плех за пицу обложен папиром за печење. Пеците на 245°Ц на врућем ваздуху.
Равномерно распоредите сос за пицу по тесту, избегавајући плетеницу. Додајте моцарелу, а затим поређајте пеперони у једном слоју. Затим вратите у рерну на 6-9 минута, окрећући једном. Плетеница треба да буде златна и прхкава, сир мехурићаст и смеђе мрље. Лагано премажите кору пречишћеним путером.
Поспите пицу ориганом по жељи. Оставите да одстоји 2-3 минута пре сечења.
Прилоге можете додавати и по жељи.