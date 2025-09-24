overcast clouds
24.09.2025.
Нови Сад
КРОАСАН ПИЦА ИЗ ДУБАИЈА ОСВАЈА МРЕЖЕ Хрскава, златна и јако укусна ОВАЈ РЕЦЕПТ морате испробати

24.09.2025. 18:52
Пише:
Дневник
Извор:
Ало/Дневник
да
Фото: printscreen / TikTok / BakeristUAE

Замислите хрскаву, златну кору која мирише на свеже путер и моцарелу, а сваки залогај је прави ужитак – ево како да код куће направите кроасан пицу из снова која је освојила Дубаи.

Потребно је:

За тесто за кроасане :

           300 г хлебног брашна 

           140 г хладног пуномасног млека 

           60 г хладне воде 

           25 г шећера

           6 г инстант квасца 

           6 г фине морске соли 

           25 г несланог путера, омекшалог 

Додатно

           120 г хладног несланог путера 

За преливе

           150 г соса за пицу

           280 г рендане моцареле 

           30 кришки пеперонија

           оригано

           маслиново уље

 

Припрема:

У чинији помешајте брашно, шећер, квасац и со у чинији. Додајте хладно млеко и воду, затим омекшали путер. Мешајте док не постане глатко, али не превише умућено. Хладите 45 минута. Обликујте хладни путер у квадрат димензија 12×12 цм између папира за печење. Хладите док не постане чврст. Разваљајте тесто у квадрат димензија 25 цм. Ставите блок путера унутра и преклопите тесто преко њега као коверту. 

Разваљајте у дугачак правоугаоник и направите једнословни прегиб. Хладите 30 минута. Поновите још два једнострука прегиба, хладећи између сваког. Разваљајте охлађено тесто у круг пречника 35 цм. Спојите средину виљушком. Одсеците две дугачке траке ширине 2,5 цм са ивице. Увијте их заједно да бисте формирали плетеницу и поставите је по ободу као кору.Пребаците тесто на плех за пицу обложен папиром за печење. Пеците на 245°Ц на врућем ваздуху.

Равномерно распоредите сос за пицу по тесту, избегавајући плетеницу. Додајте моцарелу, а затим поређајте пеперони у једном слоју. Затим вратите у рерну на 6-9 минута, окрећући једном. Плетеница треба да буде златна и прхкава, сир мехурићаст и смеђе мрље. Лагано премажите кору пречишћеним путером. 

Поспите пицу ориганом по жељи. Оставите да одстоји 2-3 минута пре сечења.

Прилоге можете додавати и по жељи.

