БРАНИЛИ СУ ЈОЈ ДА ГЛУМИ, А САДА СЕ ВРАЋА НА ЕКРАНЕ: Цвијета Месић открила зашто и ПЕНЗИЈА МОЖЕ БИТИ АВАНТУРА: „Има ту свега”

Глумица тумачи главну улогу у новој домаћој серији Радио-телевизије Србије „Михољско лето”. Ово остварење у режији Ивана Стефановића и Дејана Караклајића стиже на први програм РТС-а 4. октобра у 20 часова, а емитоваће се суботом и недељом.

Прича нове серије у 12 епизода говори о радостима трећег доба и прати јунаке Дома за старије „Феникс”, а Цвијета тумачи Еву, бившу стуајрдесу, корисницу дома, која се већ у првој епизоди нађе у љубавном троуглу. Ева, како је рекла Цвијета Месић, увек прави заврзламе, буни се и подиже револуцију. У интервјуу за „Дневник” глумица је истакла да верује да ће гледаоцима бити занимљиво да прате авантуре пензионера који су први пут у фокусу једне серије, али је и истакла да не зна зашто то до сада нико од аутора није обрађивао у домаћим остварењима.

Фото: Г. Јовић / РТС

– Можда је то све одраз времена у ком живимо, у којем разне серије са убиствима и насиљем у фокусу имају предност. Да ли то људи воле или не, ја то не знам, али, када сам ја добила овај текст помислила сам: „Коначно нешто другачије”. Не само зато што говори о старијима, већ због тога што ми немамо културу таквих серија. У Америци постоје нпр. разни пројекти који проговарају и о млађима, али и о старијима, а ми то немамо. Имамо само једну врсту серија, тако да сматрам да је ово освежење, а надам се да ће и публика то волети – истакла је Цвијета Месић на почетку разговора за наш лист.

Како је даље рекла, већ на прво читање сценарија била је одушевљена овом драмом са елементима комедије.

– Свидела ми се моја улога. Мислим да је феноменална. Она се развија из епизоде у епизоду. Ње има највише. Имала сам највише снимајућих дана. Ева диже побуну, заљубљује се, свега ту има, али не бих даље да откривам какав је даљи расплет улоге, нека то буде изненађење за гледаоце – казала је глумица.

Фото: Г. Јовић / РТС

Њена јунакиња Ева ће у серији, заједно са цимерима из дома, упркос годинама, демантовати стереотипе о њима као људима без будућности. Својим понашањем, начином комуникације, односом према стварности и својим ближњима, они заправо креирају свој свет, који је изненађујуће забаван. Ипак, глумица верује да је тешко разбити такве предрасуде које су укорењене у људима, али се нада да ће им понудити један другачији поглед на живот старијих.

– Можда ова серија може некако да помогне да се старији људи сагледају из неког другог угла. Мислим да су те предрасуде о пензионерима дубоко укорењене у људима и да једна серија не може да их разбије, али свакако гледаоци у нашој серији могу да виде и нешто друго - да стекну можда један другачији увид у свет старијих. Мислим да уметност не може да мења свет на тај начин. Али може да нам покаже неке ствари – нагласила је Цвијета Месић и додала да никада није могла да разуме оне који су говорили да су позне године крај живота. – То је, такође, једна од предрасуда. Те године исто могу да буду веома интересантне, испуњене, пуне догађаја, љубави итд... све ће то гледаоци видети у серији „Михољско лето”. Мени је зато и драго да је ово снимљено.

Гледаоци ће у серији видети један необичан дом за старије, али, како је истакла наша саговорница, неће баш, гледајући ово остварење, променити слику о томе како се у њима у нашој земљи живи.

– Ово је више једна бајка. Овако се не живи у нашим старачким домовима (смех). Они имају луксузни доручак, музику, течну чоколаду у изобиљу (смех). То је, стварно, као једна бајка – нагласила је Цвијета Месић.

Могу да играм шта хоћу

Како је једном приликом испричала, након што је деведесетих година одбила да глуми у једном комаду, дуго је била забрањена, па је све до пре неколико година није било на малим екранима. Како нам је рекла, још увек игра у позоришту које јој је увек било важније.

– Глумац никада не иде у пензију, сада сам снимала и епизоду у „Радио Милеви”, а претпрошле године сам снимала „Клан”. Снимам повремено, не стално. Мени је позориште најважније, а друго - ја сам у пензији па могу да играм шта хоћу. Такође, никада нисам играла много, увек сам некако бирала или сам имала и нека друга интересовања. Ја бих, на пример, серије као што је „Михољско лето” и за џабе радила, јер је то нешто феноменално за глумца – казала је Цвијета Месић. – Волим да се бавим истраживањем других димензија, квантном механиком, квантним пољем. Написала сам књигу баш о томе „Шта је најгоре што вам се може догодити”. Бавим се тим спиритуалним, духовним темама, које немају никакве везе са религијом, већ са духовношћу, упознавањем себе, сазнавањем. Ето, то ме, у ствари, испуњава.