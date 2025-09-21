clear sky
29°C
21.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ЗВЕЗДА ХОЛИВУДА СКРОЗ ГОЛА У НОВОМ ФЛИМУ Славна глумица каже да је одлука њена

21.09.2025. 12:07 12:14
Пише:
Дневник
Извор:
Б 92
Коментари (0)
a
Фото: youtube prinstcrin/ Watch What Happens Live with Andy Cohen

Славна глумица је открила да је одлука да се скине потпуно гола у новом остварењу " Самер бук" искључиво њена.

Глумица Глен Клоуз (78) открила је да је њена одлука била да се гола скине пред камерама у свом новом филму "Самер бук".

Филм је сниман у финско-енглеско-америчкој копродукција и адаптиран је по истоименом роману Туве Јансон из 1972. године.

"То је била моја идеја", рекла је Клоуз за медије о голој сцени у филму, додајући да је "мислила да је то нешто што би њен лик урадио када никога другог нема у близини".

"У Финској су много више навикли на голотињу него ми", додала је.

Једна сцена приказује њен лик, баку, потпуно голу током шетње шумом.

Клоуз се нашалила: "Нисам желела да се поново обучем. Осећала сам се тако добро"

  

глен клоуз глумица
Извор:
Б 92
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај