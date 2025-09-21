(ВИДЕО) ЗВЕЗДА ХОЛИВУДА СКРОЗ ГОЛА У НОВОМ ФЛИМУ Славна глумица каже да је одлука њена
Славна глумица је открила да је одлука да се скине потпуно гола у новом остварењу " Самер бук" искључиво њена.
Глумица Глен Клоуз (78) открила је да је њена одлука била да се гола скине пред камерама у свом новом филму "Самер бук".
Филм је сниман у финско-енглеско-америчкој копродукција и адаптиран је по истоименом роману Туве Јансон из 1972. године.
"То је била моја идеја", рекла је Клоуз за медије о голој сцени у филму, додајући да је "мислила да је то нешто што би њен лик урадио када никога другог нема у близини".
"У Финској су много више навикли на голотињу него ми", додала је.
Једна сцена приказује њен лик, баку, потпуно голу током шетње шумом.
Клоуз се нашалила: "Нисам желела да се поново обучем. Осећала сам се тако добро"