Одлазак неукротиве диве ПРЕМИНУЛА ГЛУМИЦА КЛАУДИЈА КАРДИНАЛЕ У 87. ГОДИНИ

23.09.2025. 23:27 23:34
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
глумица
Фото: Printscreen/Facebook

РИМ: Италијанска глумица Клаудија Кардинале преминула је у 87. години, пренео је данас Ројтерс.

Рођена у Тунису, у породици сицилијанског порекла, Кардинале је глумачку каријеру започела је 1957. године, када је победила на такмичењу лепоте у Тунису, што јој је омогућило да присуствује Филмском фестивалу у Венецији. 
 

Након неколико мањих улога, међународну славу стекла је 1963. године, када је играла у филмовима "8 и по" Федерика Фелинија и "Леопард" Лучина Висконтија.
 

Такође је имала успеха и у Холивуду, појавивши се у филмском хиту "Пинк пантер" (1963) и у класичном вестерну "Било једном на Дивљем западу" (1968).
 

Иако је доживела пад у каријери током 1970-их, након развода и нових веза, вратила се захваљујући улогама у европским продукцијама, као што је мини-серија "Исус из Назарета" из 1977. године.

 

 
 

Кардинале је током живота била позната и по томе што је пркосила друштвеним нормама, па је чак и на састанку са папом Павлом VI носила мини-сукњу. 
 

Као позоришна глумица, Кардинале је наставила да наступа и у позној фази каријере, а последњи пут се појавила у швајцарској серији "Бул", 2020. године. 
 

Награду за животно дело добила је 2002. године на Берлинском филмском фестивалу, а у 2022. години објављена је књига о њеном животу под називом "Клаудија Кардинале. Неукротива".
 

Проживела сам више од 150 живота, проститутка, светица, романтичарки, свака врста жене и дивно је имати ту прилику да промениш себе. Радила сам са најважнијим редитељима. Дали су ми све, рекла је Кардинале у једном од својих последњих интервјуа.

преминула глумица италија
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Култура Филм
