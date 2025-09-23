Одлазак неукротиве диве ПРЕМИНУЛА ГЛУМИЦА КЛАУДИЈА КАРДИНАЛЕ У 87. ГОДИНИ
РИМ: Италијанска глумица Клаудија Кардинале преминула је у 87. години, пренео је данас Ројтерс.
Рођена у Тунису, у породици сицилијанског порекла, Кардинале је глумачку каријеру започела је 1957. године, када је победила на такмичењу лепоте у Тунису, што јој је омогућило да присуствује Филмском фестивалу у Венецији.
Након неколико мањих улога, међународну славу стекла је 1963. године, када је играла у филмовима "8 и по" Федерика Фелинија и "Леопард" Лучина Висконтија.
Такође је имала успеха и у Холивуду, појавивши се у филмском хиту "Пинк пантер" (1963) и у класичном вестерну "Било једном на Дивљем западу" (1968).
Иако је доживела пад у каријери током 1970-их, након развода и нових веза, вратила се захваљујући улогама у европским продукцијама, као што је мини-серија "Исус из Назарета" из 1977. године.
Кардинале је током живота била позната и по томе што је пркосила друштвеним нормама, па је чак и на састанку са папом Павлом VI носила мини-сукњу.
Као позоришна глумица, Кардинале је наставила да наступа и у позној фази каријере, а последњи пут се појавила у швајцарској серији "Бул", 2020. године.
Награду за животно дело добила је 2002. године на Берлинском филмском фестивалу, а у 2022. години објављена је књига о њеном животу под називом "Клаудија Кардинале. Неукротива".
Проживела сам више од 150 живота, проститутка, светица, романтичарки, свака врста жене и дивно је имати ту прилику да промениш себе. Радила сам са најважнијим редитељима. Дали су ми све, рекла је Кардинале у једном од својих последњих интервјуа.