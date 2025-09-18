Само јој се завртело у глави ТРАГИЧНА СМРТ МЛАДЕ БОГАТАШИЦЕ Чланица грчке бродовласничке породице ПРЕМИНУЛА након уједа инсекта (ВИДЕО)
Мариса Лему (29), чланица једне од најбогатијих и најутицајнијих грчких бродовласничких породица, изненада је преминула у Лондону. Према тврдњама породице, смрт је уследила након након уједа инсекта.
Мариса Лему (29), чланица једне од најбогатијих грчких породица, изненада је преминула у 29. години. Ћерка једне од најпознатијих грчких бродовласничких породица, трагично је преминула у Лондону након, како њена мајка тврди, уједа инсекта. Ова шокантна вест потресла је грчку јавност и британску уметничку сцену.
Марисино беживотно тело пронашла је њена кућна помоћница у стану у престоници Велике Британије у четвртак, 11. септембра. Према грчким медијима, млада уметница је већ у понедељак, 8. септембра, почела да осећа вртоглавицу, свраб, повишену температуру и друге знаке инфекције
Лекари је послали кући - дан касније је пронађена мртва
Породични пријатељи тврде да је лекар који је првобитно посетио Марису у стану преписао парацетамол, али јој није било боље. Потом је отишла у лондонску болницу, где је, уз консултацију са својим онкологом, амбулантно пребачена у другу установу. Међутим, како породица каже, прегледале су је медицинске сестре уместо лекара и закључиле да није неопходно да остане у болници.
Отпустили су је увече, дали јој антибиотике и рекли да је у питању ујед инсекта. Само дан касније, кућна помоћница ју је пронашла мртву. Њена мајка Беси рекла је грчким медијима да је Марису усмртила токсична шок реакција изазвана уједом инсекта. "Моја ћерка је победила рак, а умрла је због инсекта. Она је била девојка с толико дарова, цела Енглеска плаче, као и сви њени лекари", изјавила је потресено, пише Стандард.цо.ук
Истрага и шокирана породица
Обдукција још није обављена, а очекује се да ће резултати бити познати тек за недељу дана. Болница је, према писању медија, признала да је начинила озбиљну грешку и отворила интерну истрагу. Марисина тетка је истакла да породица "нема никакве одговоре док се обдукција не заврши".
Уметница која је очарала Лондон
Пријатељи су испричали да је Мариса недавно у Лондону режирала представу Ромео и Јулија и већ припремала нови позоришни пројекат. Описују је као изузетно талентовану, скромну и посвећену уметности, која је након борбе с раком дојке успела да се врати животу и каријери.
Породица Лајму важи за једну од најутицајнијих у грчком бродарском свету, са пословним коренима који сежу у ране године 20. века. Сада оплакују прерани губитак своје ћерке, која је спајала свет високе моде, позоришта и високог друштва Лондона.