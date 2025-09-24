БОЉА ОД ЈУТАРЊЕ КАФЕ Намирница која подиже енергију и штити имунитет
Када помислимо на супернамирнице које чувају здравље и дају енергију, першун се ретко нађе на врху листе.
Ипак, према речима докторке Верославе Станковић, овај скромни лист заслужује далеко више пажње – не само као декорација на тањиру, већ као моћан природни савезник у јачању организма.
Першун је изузетно богат витамином Ц, снажним антиоксидантом који подиже имунитет, поспешује детоксикацију и штити ћелије од оксидативног стреса. Осим тога, природно освежава дах и доприноси бољој хидратацији организма, објашњава др Станковић.
За оне који желе брзу и једноставну „супер-дозу“ здравља, овај рецепт може бити идеално решење. Потребно је: 1 везица свежег першуна, сок од 1 лимуна, 1 чаша воде.
Редовна конзумација може допринети бољој отпорности и осећају виталности. Зато, следећи пут кад видите першун на тањиру – немојте га игнорисати. Поједите га и дозволите му да вам заиста спаси дан – саветује докторка.
Дневно.хр