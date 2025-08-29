СМЕСТА СКЛОНИТЕ ЗИМНИЦУ СА ОВА ЧЕТИРИ МЕСТА Брже пропада, пекмез НИКАКО не држите у фрижидеру
Постоје одређена места на којима никако не бисмо смели да чувамо зимницу.
Почело је време када користимо зимницу, али је важно да знамо где и како треба да је држимо како се не би покварила.
Уколико сте ставили тегле са зимницом на неко од ових места ризикујете да останете без исте.
У близини извора топлоте
Понекад се дешава да у недостатку простора домаћице зимницу одлажу у висеће делове кухиње, на горње полице, што се никако не препоручује.
Топлота од свих грејних тела у кући скупља се у вишим деловима стана што значи да ће се тегле загрејати, а оно што чувате од зимнице у њима пропасти од топлоте. Ако сте их којим случајем складиштили на оваква места, да би сачували зимницу преместите је на хладно и мрачно место.
Отворена тераса
Зимницу није препоручљиво држати ни на отвореним трерасама, јер када је јака зима ризикујете да тегле смрзну и пукну, а када је топло могу да се загреју и да се садржај у њој поквари.
Фрижидер
Већину онога што сте оставили као зимницу не би требало држати у фрижидеру. То се посебно односи на оне производе који у себи садрже шећер, као што су џемови и слатко од воћа.
За држање у фрижидеру погодна је само она зимница која има ограничен рок трајања или тегле са киселим краставцима, шареном салатом или ајваром које сте већ отворили.
Место на коме има влаге
Место које се сматра за најбоље складиште зимнице је подрум. Сматра се да је у њему стабилна и довољно ниска температура, а и да је мрачан. Међутим, ако у подруму има влаге, ово није добро решење, јер зимница може да се убуђа.