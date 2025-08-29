clear sky
28°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1757
usd
100.6578
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СМЕСТА СКЛОНИТЕ ЗИМНИЦУ СА ОВА ЧЕТИРИ МЕСТА Брже пропада, пекмез НИКАКО не држите у фрижидеру

29.08.2025. 10:38 10:45
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
Коментари (0)
zimnica
Фото: unsplash.com

Постоје одређена места на којима никако не бисмо смели да чувамо зимницу.

Почело је време када користимо зимницу, али је важно да знамо где и како треба да је држимо како се не би покварила.

Уколико сте ставили тегле са зимницом на неко од ових места ризикујете да останете без исте.

У близини извора топлоте

Понекад се дешава да у недостатку простора домаћице зимницу одлажу у висеће делове кухиње, на горње полице, што се никако не препоручује.

Топлота од свих грејних тела у кући скупља се у вишим деловима стана што значи да ће се тегле загрејати, а оно што чувате од зимнице у њима пропасти од топлоте. Ако сте их којим случајем складиштили на оваква места, да би сачували зимницу преместите је на хладно и мрачно место.

Отворена тераса

Зимницу није препоручљиво држати ни на отвореним трерасама, јер када је јака зима ризикујете да тегле смрзну и пукну, а када је топло могу да се загреју и да се садржај у њој поквари.

Фрижидер

Већину онога што сте оставили као зимницу не би требало држати у фрижидеру. То се посебно односи на оне производе који у себи садрже шећер, као што су џемови и слатко од воћа.

džem
Фото: unsplash.com

За држање у фрижидеру погодна је само она зимница која има ограничен рок трајања или тегле са киселим краставцима, шареном салатом или ајваром које сте већ отворили.

Место на коме има влаге

Место које се сматра за најбоље складиште зимнице је подрум. Сматра се да је у њему стабилна и довољно ниска температура, а и да је мрачан. Међутим, ако у подруму има влаге, ово није добро решење, јер зимница може да се убуђа.

зимница
Извор:
Информер
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај