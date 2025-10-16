СТАЛНО ОСЕЋАТЕ ХЛАДНОЋУ Иза хладних руку и стопала може да се КРИЈЕ 5 ЗДРАВСТВЕНИХ ПРОБЛЕМА
Неки људи се често осећају хладноћу без видљивог разлога.
Ипак, учестали осећај хладноће може указивати на неко здравствено стање, као што су хипотиреоза, анемија или лоша циркулација.
Нормално је да вам буде хладно када су ниске температуре, али ако се хладноћа осећа стално, може постојати неки дубљи узрок или разлог. Ево неколико могућих разлога због којих вам је увек хладно.
Ово може да буде 5 могућих узрока, а прави разлог вас можда може и шокирати.
Бета блокатори
Лекови попут метопролола могу смањити проток крви у руке и стопала, што доводи до осећаја хладноће. Ови лекови успоравају рад срца, побољшавају циркулацију и снижавају крвни притисак.
Стања шећера у крви
Периферна неуропатија, која оштећује нерве у рукама и стопалима, може бити последица нелеченог високог нивоа шећера у крви. Када се развије ова неуропатија, можете осећати утрнулост или чак бол, а ваши руке и стопала могу бити хладни јер ти нерви преносе информације о температури.
Дехидрација
Ако вам је хладно, то може да буде разлог да треба да пијете више воде. Вода, која помаже у регулацији телесне температуре, чини више од две трећине ваше телесне тежине. Адекватан унос воде помаже да задржите топлину, док дехидрација може учинити ваше тело осетљивијим на екстремне температуре.
Хипотиреоза
Стална хладноћа може бити чест симптом хипотиреозе, стања када штитна жлезда лучи недовољно хормона. У таквим случајевима, метаболизам се успорава, што спречава тело да производи довољно топлоте.
Анемија услед недостатка гвожђа
Анемија која произилази из недостатка гвожђа један је од најчешћих узрока сталног осећаја хладноће. Гвожђе је кључно за црвена крвна зрнца да преносе кисеоник кроз тело, што помаже у производњи топлоте. Низак ниво гвожђа може успорити рад штитне жлезде, што доводи до хипотиреозе и осећаја хладноће.