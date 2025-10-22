СРБИЈА СА ШЕСТОРО ДЕБИТАНАТА НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ: Златни олимпијци предводе наш тим у Каиру

Половина стрелаца у нашој селекцији су дебитанти. Између осталих, у саставу је и троје јуниора који до сада нису учествовали ни на планетарном ни на континенталном сениорском шампионату – европска првакиња за млађе јуниорке ваздушном пушком, Анастасија Живковић, као и двоје стрелаца пиштољем, Нађа Мартиновић и Урош Гајић.

– Неколицина наших млађих стрелаца који су ове године постизали завидне резултате и освајали медаље на европским првенствима за млађе категорије и Олимпијским данима младих, па смо одлучили да им пружимо шансу да на крају сезоне покажу шта могу у најјачој конкуренцији – каже Драган Марковић, спортски директор ССС.

Сем споменутог трија на сениорском СП ће дебитовати и троје стрелаца пушком, Марко Ивановић, Александра Хавран и Алекса Ракоњац. Међутим, они имају искуства, а и успехе са континенталних шампионата у апсолутној категорији. Ивановић је овог лета у Шаторуу освојио бронзу у гађању МК пушком из тростава, а повео и екипу Србије ка одличју исте боје. Хавранова и Ракоњац ове године завршавају јуниорски стаж, али у колекцији одличја имају медаље у сениорској европској конкуренцији. Зимус су на ЕП ваздушним оружјем освојили сребро у миксу, а Хавранова и појединачну бронзу. Ракоњац је претходно учествовао и на јуниорском шампионату Старог континента и постао омладински првак Европе ваздушном пушком.

Фото: Стрељачки савез Србије

Искуснији део екипе предводе олимпијски шампиони Зорана Аруновић и Дамир Микец

– Увек циљамо медаље, а сматрам да имамо адуте који могу да уђу у борбу за финала, а потом и одличја. Рецимо, Александра Хавран је на претходном великом такмичењу, Светском купу у Нингбоу стигла до финала и ваздушном и МК пушком. На истом турниру до финала је стигла и Зорана Аруновић. Алекса Ракоњац је на последњим такмичењима показује да је у завидној форми... Првенство се одржава у неуобичајеном термину. Први пут је шампионат планете на програму крајем године, али стрелци на то треба да се навикну, јер следеће године нас очекује Светско првенство у свим дисциплинама у Дохи, које ће такође бити организовано у новембру. Шампионат у Дохи нам је један од приоритета у наредних неколико сезона, јер ће с њим почети квалификациони циклус и дељење квота за Олимпијске игре у Лос Анђелесу – додаје Марковић.

Србија на СП у Каиру

Жене

Ваздушни пиштољ: Зорана Аруновић (Олимпик 011).

Ваздушни и МК спорт пиштољ: Јована Тодоровић (Олимп), Нађа Мартиновић (Партизан).

Ваздушна и МК пушка: Александра Хавран (Нови Сад 1790), Теодора Вукојевић („Чика Мата“).

Ваздушна пушка: Анастасија Живковић (Гатос)

Мушкарци

Ваздушни пиштољ: Дамир Микец (Полицајац), Урош Гајић (Ниш 1881).

Ваздушна и МК пушка: Лазар Ковачевић (Јагодина 92), Марко Ивановић („Чика Мата“).

МК пушка: Миленко Себић (Нови Сад 1790).

Ваздушна пушка: Алекса Ракоњац (Панчево 1813).

У тренерском тиму ће бити шеф стручног штаба и селектор за пиштољ, Јасна Шекарић, затим селектор за пушку Драган Доневић, као и тренери Горан Микец и Стеван Плетикосић.