ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА СЕВЕР Змајевчани силовити у Младеновчана, рутински до нова три бода
Обилић – Будућност (М) 3:0 (0:0)
ЗМАЈЕВО: Стадион у рекреативном центру, гледалаца око 250, судија Керекеш. Стрелци: Марковић 56. Узелац 74. 86. (Обилић). Жути Картони: Шћепановић, Вујошевић (Обилић), Пајкановић, Копања (Будућност).
ОБИЛИЋ: Антовић, Кнежевић (Баришић), Лазић, Шћепановић, Јушковић, Крстић (Алексић), Марковић (Кобиларов), Ковжан (Вујошевић), Илић, Тепавчевић (Узелац), Јокић
БУДУЋНОСТ (М): Лугоња, Мустафовић, Л. Копања (Чубрило), Ђукић (Пајкановић), Гајдобрански, У. Копања (Бајић), Кнежевић, Козомора (Јурчевић), Јелић, Поповић, Бошњак.
Све бољи и сигурнији Змајевчани су у сусрету са солидном екипом из Младенова, рутински остварили победу, која ни једног тренутка није долазила у питање.
Домаћи су кренули офанзивно и већ у првих десетак минута имали неколико идеалних прилика. Гости су играли повученије, покушавајући контрама да угрозе гол Антовића, али је одбрана Обилића беспрекорно функционисала.
Добро организовану игру, нарочито по средини терена, Змајевчани су тек у другом полувремену крунисали са три гола. Прво је расположени Марковић у 56. минуту начео мрежу одличног Лугоње.
Уласком Узелца игра Обилића добија на динамици, а овај играч је затим реализовао две шансе и у потпуности разбио илузије гостију.
Обилић је могао остварити и убедљивију победу, али је голман гостију у неколико наврата одлично интервенисао.
Л. Киш
Раднички – Искра 4:2 (3:1)
РАТКОВО: Стадион Радничког, гледалаца 230, судија: Десница (Апатин), стрелци: Стојић у 8. Јелић у 21. и 59. Шошкић у 45. за Раднички, а Недељковић у 2. и 77. минуту за Искру. Жути картони: Паљевић, Стојановић (Раднички), Малацко, Губаш, Недељковић (Искра.
РАДНИЧКИ: Игњативић 7, Паљевић 7, Лучар 7, Ђорђевић 7,5, Стокић 8 (Стаменковић), Бањац 7,5, Јелић 8, (кончар), Агбаба 7, Милуновић 7 (Стојановић 7), Трифуновић 8, Шошкић 7 (Црњански 7).
ИСКРА: Хромиш 6, Миловановић 6,5, Човс 6, Малацко 6 (Сердар 6), Недељковић 8, Губаш 6,5, Бокан 6,5, Вајагић 6 (Салонтаи), Петковић 7, А. Дорокхази 6 (Цветковић 7), Харди 6 (Л. Дорокхази).
Први део припао је домаћину и остварено је високо вођство. У наставку Ратковчани су наставили у истом ритму и сигурно победили.
Најбољи на терену био је брзоноги Стокић, а код гостију се истакао двоструки стрелац Недељковић.
А. Чичић
Младост АПА - Пролетер (РС) 3:0 (1:0)
АПАТИН: Спортски центар, гледалаца 200, судија: Радуловић (Црвенка), стрелци: М. Узелац у 32. и Ожеговић у 82. и 89. минуту.
МЛАДОСТ: Дамјановић 7, К. Јовић 7, Мандић 8, Ђукић 7 (Мајсторовић 7), А. Јовић 7, Ожеговић 8, Вујиновић 7 (Басарић 7), Зорић 7 (Бубало 7), Солаћ 7, Арсулић 7, М. Узелац 8 (Занзе 7), Десница 7.
ПРОЛЕТЕР: Јоргић 6,5, Цицмил 7, Кецман 7, Панић 6,5, Загорчић 6,5, Васиљевић 6 (Величковић 6), Грујић 6, Миловановић 6 (Скатарић 6), Трејиновић 7 (Гојков 6), Андесилић 6, Навичевић 6,5.
У првом полувремену виђен је погодак Марка Узелца на додавање Ђукића од ког је добио употребљиву дубинску лопту у шеснаестерац. У другом делу још боља игра Апатинца. После ударца Стефана Узелца, Ожеговић је постигао погодак у 82. минуту да би коначан резултат поставио исти играч при крају утакмице.
С. Стојиљковић
Сутјеска - Раднички 0:0
БАЧКО ДОБРО ПОЉЕ: Стадион Сутјеске, гледалаца 200, судија: Дражић (Бачка Паланка).
СУТЈЕСКА: З. Дражић 7,5, Гајић 7, Калуђеровић 7, Лођевић 6,5, Ерић 6,5 (Зорић 6,5), Вуковић 7, Добродоски 7, Матић 7, Веиновић 7, Захорец 6,5, Огњеновић 6,5, М. Хрњачки 7, Н. Хрњачки 7.
РАДНИЧКИ: С. Лебовић 8, Д. Тосенбергер 7, Ф. Тосенбергер 7, Л. Лебовић 8, Љубојевић 7, Десница 7, Капишка 7 (Шимић 7), Колак 7, Петровић 7 (Стојановић 7), Облаковић 7, Маринковић 8.
Занимља и узбудљива утакмица која је завршена без голова. Оба тима су имала пар шанси, али стрелци су били непрецизни. Сутјеска је имала пенал у 51. минуту. Једанаестерац је извео М. Хрњацки, али Лебовић је мајсторски одбранио пенал и испоставило се, донео свом тиму бод.
С. Стојиљковић