ДОК СЕ РЕКОНСТРУИШЕ ФАБРИКА ВОДЕ Постављени апарати са пијаћом водом у беочинским школама РАДОВИ ДО НОВЕМБРА
У циљу ефикаснијег снабдевања ученика и запослених у беочинским школама у периоду док трају радови на реконструкцији постројења фабрике воде, данас су у све школске објекте у Основној школи „Јован Грчић Миленко“ постављени апарати са пијаћом водом чију је набавку омогућила Општина Беочин.
Апарате компаније "Ла Фантана" постављени су у школама које се снабдевају путем беочинског водовода и то у Беочину, Раковцу, Беочин селу и Черевићу, а уз њих је поручена и већа количина заменских балона са водом како би ученици и запослени у школама имали приступ пијаћој води током испоруке техничке воде која ће у систему водовода бити до новембра.
Основну школу "Јован Грчић Миленко" и њене подручне школске јединице, у овој школској години, похађа око 860 ученика а запослено је 95 чланова колектива, наставног и ненаставног особља.
У беочинским вртићима, испорука пијаће воде за децу и запослене обезбеђена је и пре најављене реконструкције фабрике воде, док је од априла месеца, од када је водовод прешао на режим испоруке техничком водом, додатно појачана количина снабдевања водом из апарата.
Подсећамо да је рок за испоруку техничке воде услед додатних и непредвиђених радова на реконструкцији базена за пречишћавање у фабрици воде, продужен до новембра месеца. До завршетка ових радова, Општина Беочин наставиће снабдевање пијаћом водом за најмлађе суграђане у школама и вртићима док су цистерне са пијаћом водом од стране ЈКП "Беочин" постављене на јавним локацијама у Беочину, Раковцу и Черевићу.
У ЈКП "Беочин" су навели да грађани који користе воду из својих бунара, од 1. септембра анализу исправности воде могу урадити потпуно бесплатно.
За потребе снабдевања пијаћом водом грађани у овом периоду користе и изворе у Раковцу, Сусеку, Свилошу и Баноштору.
(РТВ)