overcast clouds
16°C
09.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1611
usd
100.8271
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАКОН БЕОЧИНА, ЈОШ ЈЕДНА ИНВЕСТИЦИЈА "ЛАФАРЖА" СТИЖЕ У СРБИЈУ Министарка Месаровић потписала уговор, посао чека 50 људи

09.10.2025. 14:23 14:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Adrijana
Фото: Ministarstvo privrede

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић потписала је уговор у Влади Србије са представницима компаније "Лафарж".

-У тешком дану за Србију, када су уведене санкције НИС-у, ми имамо лепе вести када су у питању нове инвестиције и инвестирање. Компанија "Лафарж", која представља део Холцин групе, која већ послује у Беочину и тамо запошљава 320 људи, инвестира даље у нашој земљи, у селу Ратари, Општина Обреновац, отварањем нове фабрике која ће имати нешто технолошки другачији процес, односно еколошки прихватљивији и унапређенији процес производње цемента- истакла је Месаровић.

Она је нагласила да се отварање фарбике, према садашњој динамици и према уговору, планира 1. јануара 2028. 

Adrijana
Фото: Министарство привреде

-Сада је тамо планирана бројка од 50 запослених. Ја верујем и да ће бити већа бројка. Вредност улагања је преко 112 милиона евра. Нова радна места, нове инвестиције, а тим путем настављамо и у будућности следећи политику нашег председника Александра Вучића- нагласила је министарка.

Директор "Лафаржа" у Србији, Димитрије Књегињић, нагласио је да у будућности планирају нове пројекте.

Adrijana
Фото: Ministarstvo privrede

-Овај пројекат је наставак наше жеље да наши производи постану што зеленији. Производи који ће излазити из Обреновца ће бити најсавременији из угла еколошке прихватљивости онога што се ради у Европи. Данашњи уговор је да смо на правом путу, да имамо праву подршку и могу рећи да је процес био брз, транспарентан и једноставан. Захвалио бих се Влади Србије и министарки Месаровић- закључио је Књегињић.

адријана месаровић лафарж Обреновац
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај