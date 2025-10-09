НАКОН БЕОЧИНА, ЈОШ ЈЕДНА ИНВЕСТИЦИЈА "ЛАФАРЖА" СТИЖЕ У СРБИЈУ Министарка Месаровић потписала уговор, посао чека 50 људи
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић потписала је уговор у Влади Србије са представницима компаније "Лафарж".
-У тешком дану за Србију, када су уведене санкције НИС-у, ми имамо лепе вести када су у питању нове инвестиције и инвестирање. Компанија "Лафарж", која представља део Холцин групе, која већ послује у Беочину и тамо запошљава 320 људи, инвестира даље у нашој земљи, у селу Ратари, Општина Обреновац, отварањем нове фабрике која ће имати нешто технолошки другачији процес, односно еколошки прихватљивији и унапређенији процес производње цемента- истакла је Месаровић.
Она је нагласила да се отварање фарбике, према садашњој динамици и према уговору, планира 1. јануара 2028.
-Сада је тамо планирана бројка од 50 запослених. Ја верујем и да ће бити већа бројка. Вредност улагања је преко 112 милиона евра. Нова радна места, нове инвестиције, а тим путем настављамо и у будућности следећи политику нашег председника Александра Вучића- нагласила је министарка.
Директор "Лафаржа" у Србији, Димитрије Књегињић, нагласио је да у будућности планирају нове пројекте.
-Овај пројекат је наставак наше жеље да наши производи постану што зеленији. Производи који ће излазити из Обреновца ће бити најсавременији из угла еколошке прихватљивости онога што се ради у Европи. Данашњи уговор је да смо на правом путу, да имамо праву подршку и могу рећи да је процес био брз, транспарентан и једноставан. Захвалио бих се Влади Србије и министарки Месаровић- закључио је Књегињић.