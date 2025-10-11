ОВАЈ ПРИМОРСКИ ГРАД ПРЕКО НОЋИ ПОСТАО НАЈПОВОЉНИЈА ДЕСТИНАЦИЈА У ЕВРОПИ! Можете да пијете кафу за 3 евра УЗ МОРЕ и топле температуре
Ако сте стрпљиво чекали да се гужве разиђу и цене падну после летњег туристичког таласа у Европи, обрадоваће вас вест да постоји скривени драгуљ који нуди топле температуре и повољније цене током јесени.
Према новом истраживању које је објавио Post Office Travel Money, најјефтинија дестинација у Европи овог јесењег периода је Мармарис у Турској. Овај опуштени приморски град на обали Егејског мора познат је по сликовитом старом делу града, поплочаним уличицама, пријатној медитеранској клими и мирној атмосфери.
Смештен на јужној обали земље, где се Егејско море сусреће са источним Медитераном, Мармарис је лука средње величине окружена боровим шумама Анадолије и отвореним морем.
Познат је по свом прелепом шеталишту уз море које се протеже километрима дуж шљунковите плаже и тиркизне воде, по модерној зони летовалишта и живахном ноћном животу - довољно узбудљивом да викендом увек имате где да изађете, али далеко мирнијем од бурних вечери у Бодруму.
Према ранг-листи приступачности коју је објавио Post Office, Мармарис је престигао Сунчев брег у Бугарској и чак Алгарве у Португалу, који се често описује као најповољнија сунчана дестинација западне Европе.
Истраживање је показало да просечна цена шољице кафе у Мармарису износи око 2 евра, флаша воде од 1,5 литра 0,22 евра, док трочлани породични ручак од три јела са пићем кошта око 80 евра. Према подацима сајта Нумбео, оброк за једну особу у јефтинијем ресторану у центру града кошта око 8 евра, а кригла локалног пива око 3,60 евра.