Британци у паници ДОК ХОЋЕ ДА СМРШАЈУ, ТРАМП ИМ МУТИ ВОДУ Опустошили апотеке пре поскупљења и не жале пара!
Најновија истраживања су показала да 2,5 милиона Британаца користе лекове за мршављење, а британски министар здравља Вес Стритинг обећао је да ће повећати њихову доступност и за оне који су слабијег имовинског стања, преносе данас медији у тој земљи.
Најновији подаци о порасту продаје показују да сада сваки 20. становник Велике Британије користи ове препарате, пренео је британски „Телеграф”.
Лекови за мршављење „вегови” и „мунџаро” ретко се, међутим, могу набавити преко рецепта британске Националне здравствене службе (NHS).
Продаја ових лекова је, ипак, у јулу повећана за седам пута у односу на годину дана раније, а од јула до августа је додатно порасла, што експерти приписују стварању залиха након што је амерички председник Доналд Трамп затражио поскупљење лекова за мршављење.
Он се пожалио да Британија и друге земље премало плаћају Америци за лекове као што је „мунџаро” који се производе у САД.
То је изазвало толик велику панику да је фармацеутска компанија Лили, једна од водећих у САД, објавила да ће обуставити продају „мунџара” на неколико дана.
Након тога су Британци почели да купују и стварају залихе ових лекова па је дошло до несташице на тржишту.
Министар Стритинг је обећао да ће лекове за мршављење учинити доступнијим свима, али услед смањених количина њих ће преко рецепта бесплатно моћи да добије само 220.000 пацијената.
„Инјекције за мршављење могу да нам помогну да коначно победимо гојазност”, истакао је он, додајући да није фер да само имућни могу да имају бенефите од ових лекова.
У међувремену, продаја лекова за мршављење преко приватних апотека је рекордно скочила, наводи британски лист.
Многе од тих апотека тако сада наплаћују чак 389 фунти месечно за неке од препарата за мршављење.