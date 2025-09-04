На стотине лажних Фејсбук профила и реклама ПРОДАЈА ЛАЖНИХ ЛЕКОВА ЗА МРШАВЉЕЊЕ ШИРОМ ЕУ У НАГЛОМ ПОРАСТУ Стигло хитно упозорење!
АМСТЕРДАМ: Лажни лекови за мршављење се све више рекламирају и продају широм Европске уније, што представља озбиљну претњу јавном здрављу, упозорила је Европска агенција за лекове (ЕМА).
Како преноси Политико, Агенција је саопштила да је последњих месеци дошло до наглог пораста броја илегалних лекова који се продају као агонисти ГЛП-1, као што су популарни семаглутид, лираглутид и тирзепатид.
Власти су идентификовале стотине лажних Фејсбук профила, реклама и листа електронске трговине који промовишу лажне лекове.
ЕМА наводи да ове веб странице често обмањују купце користећи званичне логотипе и лажне препоруке.
Док су оригиналне верзије под брендовима Веговy, Оземпик, Саxенда и Моуњаро доступне преко легитимних здравствених служби и уз рецепт, лажне верзије нису одобрене и не испуњавају неопходне стандарде квалитета, безбедности и ефикасности, саопштила је агенција.
ЕМА тврди да такви илегални производи представљају озбиљан ризик по јавно здравље, да могу садржати штетне нивое других супстанци и да можда уопште не садрже наведену активну супстанцу.
Људи који користе ове производе стога су изложени веома високом ризику од неуспеха лечења, неочекиваних и озбиљних здравствених проблема и опасних интеракција са другим лековима, закључује се у саопштењу Европске агенције за лекове.