ОВАКО ЖИВИ ПРЕДСЕДНИЦА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ!
Заједно су 39 година! ОВО ЈЕ МУЖ УРСУЛЕ ФОН ДЕР ЛАЈЕН! Имају седморо деце и ЖИВЕ на идиличној фарми са коњима недалеко од Хановера
Урсула фон дер Лајен једна је од најутицајнијих и најмоћнијих политичарки нашег доба. Прва је жена која се нашла на позицији немачког министра одбране и прва која је постала председница Европске комисије.
Напредак вредан дивљења, посебно ако се у обзир узме чињеница да се у политици активирала тек касније, после четрдесете године. Завршила је медицину и радила као лекар, а још током студија упознала је супруга, с којим је скоро четири деценије у срећном браку.
Ових дана Урсула фон дер Лајен је у центру политичке пажње. Успела је да задржи позицију председника Европске комисије након што јој је једва изгласано поверење, а шушкало се да је у њену фотељу могла да седне нико други до бивша немачка канцеларка Ангела Меркел. Но, за сада, једна од наутицајнијих жена и централних фигура Старог континента остаје у игри.
Интересантно је да је гласање одржано дан након што је прославила 67. рођендан. Рођена је као Урсула Гертруда Албрехт, 8. октобра 1958. у Икселу, у Белгији. Њен отац био је угледни државни службеник Ернст Албрехт.
Кад је имала 13 година преселили су се у Зенде, недалеко од Хановера, где је Ернст постао директор једне прехрамбене компаније, ушао у политичке структуре Доње Саксоније и догурао до места министра председника те савезне државе на северу Немачке, на којем се задржао до 1990. године.
Урсула није била заинтересована за политику. Студирала је економију у Лондону, а затим прешла на медицину. Лиценцу је стекла по завршетку Медицинске школе у Хановеру и неколико година радила као доктор, специјалиста за женско здравље. Током студија упознала је и будућег супруга. Хајко фон дер Лајен, за ког се удала 1986, члан је угледне породице из Хановера која је стекла богатство захваљујући трговини свилом, а од 18. века има и племићки статус.
Ко је муж Урсуле фон дер Лајен
Након што је Хајко постао професор медицине, преселили су у Калифорнију, где је предавао на престижном Универзитету Станфорд. Ипак, на крају су се вратили у Немачку. Од 2020. године Хајко је директор америчке биотехнолошке компаније "Оргенесис Инц".
Обоје су остварили импресивне каријере – он у свету медицине, она у сфери политике. Урсула, чланица Хришћанско-демократске уније, у Немачкој се три пута нашла на позицији министра: за питања породице, жена, старих и младих, за рад и социјална питања, а од 2013. до 2019. била је и министар одбране у влади Ангеле Меркел.
Хајко и Урсула фон дер Лајен у браку су скоро четири деценије и имају седморо деце: Давида (1987), Софију (1989), Марију Донату (1992), близнакиње Јохану и Викторију (1994), Егмонта (1998) и Грацију (1999). Пре четири године добили су и прво унуче, пише Бунте.
"Понекад ми застане дах јер је мој живот тако срећан. Када помислим на свог мужа и децу, срце ми се угреје." Породица јој је, без сумње, увек била на првом месту, а супруг и деца узвраћају јој безусловном подршком.
Иако су синови и ћерке сад већ одрасли људи и више не живе с њима на фарми у близини Хановера, на којој гаје коње, у сталном су контакту преко WхатсАпп групе. "Делимо све, заједно се радујемо, тугујемо, навијамо. Не желим да пропустим ни минут. Не бих то мењала ни за шта на свету."
Успешна (неко ће рећи и контроверзна) политичарка, која од 2019. председава Европском комисијом, ужива у новостеченом миру са супругом. "Брзо сам открила колико је дивно седети за вечом само са мужем..." Трпезарија је некада био бучна и хаотична, али атмосфера се у међувремену променила: "Упалимо свећу, пустимо музику. Сада славимо наше оброке."