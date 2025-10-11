ПИСЦА ЗАМЕНИЛИ ЧЕТБОТОВИ – ИЗГУБИО 70 ОДСТО КЛИЈЕНАТА! Ко је следећи на реду?
Вештачка интелигенција може да замени 40 врста занимања, али на исто толики број послова може веома мало да се примени, показала је најновија анализа Мајкрософта.
Студија је показала да четбот Co-Pilot може да обави најмање 90 одсто послова које обављају историчари, као и 80 одсто послова продаваца и новинара, док тај проценат износи 75 одсто када је реч о научницима који прикупљају податке и о ди-џејевима.
Међу 40 занимања које употреба АИ највише угрожава јесу и асистенти за рад са потрошачима, финансијски саветници, промотери производње, преноси Скај њуз.
Писац Џо Тарнер један је од оних који је због вештачке интелигенције и увођења четботова изгубио 70 одсто својих клијената за две године.
„Осећате се изданим када вас након толико рада и труда замени машина”, каже Тарнер, који припада једној од 40 професија које у великој мери може да замени АИ.
Истраживач Мајкрософта Киран Томлинсон инсистира на томе да студија компаније истражује и које категорије занимања могу продуктивно да користе четботове АИ, али је Тарнер скептичан у том погледу.
Многи од консултаната за АИ се слажу са њим, па тако један од њих указује да су четботови за три до пет година у потпуности заменили низ занимања.
„То једино није случај са пословима где су важни односи међу људима или лични суд и процена”, наводе консултанти.
Сама компанија Мајкрософт саопштила је да отпушта 15.000 запослених и улаже 69 милијарди фунти у центре за податке који обучавају моделе АИ, као и да користи вештачку интелигенцију како би уштедела 500 милиона долара у кол центрима.
Компанија Кларна, на пример, смањила је своје рачуноводство за 40 одсто и замрзла запошљавање нових кадрова захваљујући улагањима у АИ, похваливши се да четботови раде посао 700 запослених.
Извршни директор Амазона Енди Џаси изјавио је да очекује да ће се смањити укупан број запослених услед све шире примене АИ.
Консултатни за АИ наводе, међутим, да вештачка интелигенција не може брзо и одмах да замени људе.
„Рекао бих да АИ није у позицији да одмах доведе до отпуштања запослених. Тренд је да за сада већина компанија обуставља запошљавање нових кадрова”, указао је један од њих.
Истраживач Мајкрософта Киран Томлинсон истиче да АИ подржава многе радне задатке, посебно оне који укључују истраживање, писање и комуникацију, али није у стању да у потпуности изврши само једну радњу.
Студија заправо показује да постоји 40 занимања где АИ може да изврши само 10 посто задатака.
У тој категорији су занимања трговца, декоратера и сликара, чистача и кровопокривача.
Поред тога, АИ може да обави само три одсто радних задатака код послова које обављају асистенти хирурга, пет одсто када је реч о бродским инжењерима и седам одсто посла болничких асистената.