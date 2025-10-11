overcast clouds
17°C
11.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПИСЦА ЗАМЕНИЛИ ЧЕТБОТОВИ – ИЗГУБИО 70 ОДСТО КЛИЈЕНАТА! Ко је следећи на реду?

11.10.2025. 10:59 11:06
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
AI
Фото: Pixabay

Вештачка интелигенција може да замени 40 врста занимања, али на исто толики број послова може веома мало да се примени, показала је најновија анализа Мајкрософта.

Студија је показала да четбот Co-Pilot може да обави најмање 90 одсто послова које обављају историчари, као и 80 одсто послова продаваца и новинара, док тај проценат износи 75 одсто када је реч о научницима који прикупљају податке и о ди-џејевима.

Међу 40 занимања које употреба АИ највише угрожава јесу и асистенти за рад са потрошачима, финансијски саветници, промотери производње, преноси Скај њуз.

AI
Фото: Pixabay

Писац Џо Тарнер један је од оних који је због вештачке интелигенције и увођења четботова изгубио 70 одсто својих клијената за две године.

Осећате се изданим када вас након толико рада и труда замени машина”, каже Тарнер, који припада једној од 40 професија које у великој мери може да замени АИ.

Истраживач Мајкрософта Киран Томлинсон инсистира на томе да студија компаније истражује и које категорије занимања могу продуктивно да користе четботове АИ, али је Тарнер скептичан у том погледу.

AI
Фото: Pixabay

Многи од консултаната за АИ се слажу са њим, па тако један од њих указује да су четботови за три до пет година у потпуности заменили низ занимања.

То једино није случај са пословима где су важни односи међу људима или лични суд и процена”, наводе консултанти.

Сама компанија Мајкрософт саопштила је да отпушта 15.000 запослених и улаже 69 милијарди фунти у центре за податке који обучавају моделе АИ, као и да користи вештачку интелигенцију како би уштедела 500 милиона долара у кол центрима.

Компанија Кларна, на пример, смањила је своје рачуноводство за 40 одсто и замрзла запошљавање нових кадрова захваљујући улагањима у АИ, похваливши се да четботови раде посао 700 запослених.

AI
Фото: Pixabay

Извршни директор Амазона Енди Џаси изјавио је да очекује да ће се смањити укупан број запослених услед све шире примене АИ.

Консултатни за АИ наводе, међутим, да вештачка интелигенција не може брзо и одмах да замени људе.

Рекао бих да АИ није у позицији да одмах доведе до отпуштања запослених. Тренд је да за сада већина компанија обуставља запошљавање нових кадрова”, указао је један од њих. 

Истраживач Мајкрософта Киран Томлинсон истиче да АИ подржава многе радне задатке, посебно оне који укључују истраживање, писање и комуникацију, али није у стању да у потпуности изврши само једну радњу.

Студија заправо показује да постоји 40 занимања где АИ може да изврши само 10 посто задатака. 

У тој категорији су занимања трговца, декоратера и сликара, чистача и кровопокривача. 

Поред тога, АИ може да обави само три одсто радних задатака код послова које обављају асистенти хирурга, пет одсто када је реч о бродским инжењерима и седам одсто посла болничких асистената.

вештачка интелигенција занимања писац
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„ПРЕСТАНИТЕ ДА ОЖИВЉАВАТЕ МОГ ОЦА ПОМОЋУ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ!” Зелда, ћерка глумца Робина Вилијамса, огорчена и згрожена „ужасним Тикток марионетама”
зелда

„ПРЕСТАНИТЕ ДА ОЖИВЉАВАТЕ МОГ ОЦА ПОМОЋУ ВЕШТАЧКЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ!” Зелда, ћерка глумца Робина Вилијамса, огорчена и згрожена „ужасним Тикток марионетама”

08.10.2025. 14:45 14:53
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДЕЧЈИ МОЗАК ИМА "НЕШТО" ШТО АИ ЈОШ УВЕК НЕ МОЖЕ ДА КОПИРА У чему су малишани бољи од вештачке интелигенције
деца

ДЕЧЈИ МОЗАК ИМА "НЕШТО" ШТО АИ ЈОШ УВЕК НЕ МОЖЕ ДА КОПИРА У чему су малишани бољи од вештачке интелигенције

06.10.2025. 21:38 21:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОВИХ ШЕСТ ВЕШТИНА СУ ДАНАС НАЈБОЉЕ ПЛАЋЕНЕ Вештачка интелигенција доноси највећи скок зараде
аи

ОВИХ ШЕСТ ВЕШТИНА СУ ДАНАС НАЈБОЉЕ ПЛАЋЕНЕ Вештачка интелигенција доноси највећи скок зараде

06.10.2025. 16:19 16:33
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ДА ЛИ ЋЕ ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА МОЋИ НА ОПТУЖЕНИЧКУ КЛУПУ Само програмери могу бити криви
1

ДА ЛИ ЋЕ ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА МОЋИ НА ОПТУЖЕНИЧКУ КЛУПУ Само програмери могу бити криви

Вештачка интелигенција постала је и код нас „нова нормалност“, све више улазећи у свакодневни живот, а државе се налазе пред изазовом како да правно уреде њену примену.
05.10.2025. 08:49 09:35
Волим
0
Коментар
0
Сачувај