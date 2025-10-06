ОВИХ ШЕСТ ВЕШТИНА СУ ДАНАС НАЈБОЉЕ ПЛАЋЕНЕ Вештачка интелигенција доноси највећи скок зараде
Шест вештина које компаније највише плаћају: Вештачка интелигенција доноси највећи скок зараде
Иако је тржиште рада изузетно захтевно и раст зарада генерално успорен, постоји јасан изузетак: радници који поседују специфичне и тражене вештине могу да очекују значајно веће понуде.
Према Водичу за плате за 2026. годину, који је објавила компанија Роберт Халф на основу анкете спроведене међу готово 2.000 радника и 2.200 менаџера за запошљавање у САД-у, чак 84 одсто послодаваца планира да понуди више зараде кандидатима са специјализованим знањима.
Најтраженије вештине и процењени очекивани пораст плата су:
Вештачка интелигенција и машинско учење: +4,1 одсто
Јавно рачуноводство, порези, ревизија и осигурање: +3,7 одсто
Стратегија садржаја, дигитални пројекти и маркетинг аналитика: +3,3 одсто
Корисничка подршка и администрација у здравству: +3,0 одсто
Правно управљање уговорима: +2,7 одсто
Компензације и бенефиције: +2,4 одсто
Мишел Рајсдорф, директорка у компанији Роберт Халф, посебно истиче вредност стручњака за АИ:
– Компаније желе да искористе вештачку интелигенцију како би трансформисале радна места. Пошто је то нова и брзо растућа технологија, кандидати са овим знањима буквално бивају ‘преотети’ одмах након што дипломирају или савладају те вештине – истиче Рајсфорд.
Она саветује запосленима да истраже могућности за усвајање нових АИ вештина унутар својих фирми, али и да користе ресурсе попут локалних библиотека, универзитета или технолошких bootcamp програма како би били у току са дешавањима у овој области.
Плате нису једина предност: Фирме нуде све више бенефиција
Без обзира на изазове на тржишту рада, чак 74 одсто послодаваца изражава забринутост да неће моћи да испуни очекивања кандидата, нарочито оних са ретким и траженим вештинама. Због тога фирме све више нуде додатне бенефиције, а половина менаџера сматра да ће то бити кључна стратегија за привлачење талената у 2026. години.
– Ако имате тражене вештине, прилике су пред вама и даље имате преговарачку моћ када је укупна компензација у питању – наводи Рајсдорф.
Запослени највише цене финансијске подстицаје (бонусе, отплату студентских кредита) и баланс између посла и приватног живота (рад на даљину, флексибилно радно време). Ипак, неки су спремни да се одрекну рада од куће за већу зараду: 66 одсто испитаника би пристало на пуно радно време у канцеларији, али би већина (60 одсто) за то тражила бар 10 одсто већу плату.
Кључ успешног преговарања
Иако 88 одсто кандидата верује да су самоуверени у преговорима за нови посао, многима недостаје знање о томе шта све могу да траже. Рајсдорф наглашава да су преговарачки елементи разноврсни и укључују: плаћено одсуство, акције компаније, па чак и бонус добродошлице.
Пре започињања преговора, кључно је истражити конкурентну плату за дату позицију, искуство, локацију и индустрију, као и додатне бенефиције које нуде друге компаније.
– Све је преговарљиво, докле год имате информације и професионално их изложите – објашњава она.
Због тога саветује да се преговарање унапред увежба: осмислите свој захтев, разлоге који га подржавају и изложите их јасно.
– Пробајте разговор пред огледалом или са пријатељем. Након петог пута, осећаћете се као да водите сасвим природан и опуштен разговор – закључује Рајсдорф.