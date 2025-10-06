ВЕЛИКА ШАНСА ЗА ЖЕНЕ У ПРИВРЕДИ! Расписан конкурс за бесповратна средства ДРЖАВА НУДИ и додатну помоћ предузетницама
Министарство привреде расписало је нови конкурс подршке женском предузетништву с циљем, како су навели да се охрабре и подрже жене на путу предузетничког успеха, односно да им се омогући приступ финансијским средствима, али и додатној саветодавној и техничкој подршци како би оне своје идеје претвориле у стабилне и одрживе пословне подухвате.
Како је објављено, за Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво у 2025. години опредељено је укупно 70 милиона динара бесповратних средстава, а преостали износ инвестиционог улагања привредних друштава и предузетница финансираће се из сопствених средстава корисника или из кредита Фонда за развој Србије, преноси Танјуг.
Право да се пријаве на расписани Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда за развој имају предузетнице, микро и мала привредна друштва који су регистровани у Агенцији за привредне регистре (АПР) чији је оснивач, законски заступник, остали заступник и пословођа жена, а у привредном друштву које има више оснивача, минимални удео, који мора бити у власништву једне или више жена је 50 одсто.