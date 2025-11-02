Радоњић одиграо 100. утакмицу за Звезду
Првотимац Црвене звезде Немања Радоњић је на мечу против Радника из Сурдулице у оквиру 14. кола Суперлиге Србије уписао 100. наступ у црвено-белом дресу.
Током два мандата у Црвеној звезди Радоњић је до сада одиграо 100 утакмица и постигао 22 гола. У Звезду је први пут стигао 2017. године, када је одиграо једну сезону. Црвено-бели дрес је по други пут обукао пре нешто више од годину дана када се 2024. године вратио у вољени клуб.
Радоњић је освојио две титуле првака Србије, један Куп Србије, уз једну дуплу круну. Учествовао је у повратку Црвене звезде на европску сцену након дуго времена, а био је и стрелац у легендарном мечу против руског Краснодара на Маракани, који је био кључан за улазак у групну фазу Лиге Европе. Такође, брзоноги крилни нападач је био део тима који је избацио аустријски Салцбург и Црвену звезду вратио у Лигу шампиона. Навијачи се радо сећају и његових голова против Милана, Штутгарта, као и погодака у вечитим дербијима.