ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ЗАБЕЛЕЖИЛА САМО РЕМИ ПРОТИВ РАДНИКА: Сурдуличани однели бод са празне Маракане
Фудбалери Црвене звезде су ремизирали са Радником из Сурдулице у 14. колу Суперлиге Србије резултатом 1:1.
Црвено-бели су изузетно офанзиво отворили утакмицу 14. кола Суперлиге Србије. Иницијалне претње су долазиле преко Иванића, који је центаршутевима стварао прилике у шеснаестерцу Радника, али до промене резултата није дошло. Играо се 13. минут када је Милсон проиграо Звездиног капитена на левом боку, који је из непосредне близине шутирао у ближи угао, али је резултат остао непромењен. Само два минута касније Иванић је шутирао са дистанце, али је његов добар покушај зауставио голман Радника. Само минут касније је Арнаутовић сналажљиво прошао штопере гостију, након чега је покушао снажним волејом, а нова одбрана Ранђеловића је спречила сигурно вођство нашег тима. Прилику да донесе предност црвено-белима је имао Катаи у 17. минуту, када је након одбитка снажно шутирао у ближи угао, али је резултат остао непромењен. После пет минута без прилика, видели смо нову мајсторију Арнаутовића, који је сјајним додавањем у простор проиграо Милсона. Анголац је са 10 метара покушао по земљи, али није погодио. На одбитак је налетео Катаи, који је шутирао искоса са десне стране и погодио стативу. После једног од Звездиних корнера у 43. минуту је главом са пет метара шутирао Катаи, који је остао умало непрецизан.
Коначно се исплатила иницијатива црвено-белима који су дошли до предности у 51. минуту. Александар Катаи је постигао погодак после лепе акције коју је управо он иницирао. Повукао је лопту до противничког шеснаестерца у контранападу, потом је проиграо Арнаутовића, који је искомбиновао са Милсоном, а репрезентативац Анголе је поново ниским центаршутем лопту послао ка Катаију, што је Магико лако реализовао. После гужве у шеснаестерцу Радника у 56. минуту лопта је стигла до Елшника, који је из другог плана “распалио” са 18 метара и умало погодио мрежу гостујућег тима. Четири минута касније је са левог бока, након дриблинга Иванић ушао у средину, и шутирао по земљи, што је одбранио голман екипе из Сурдулице. Радник је стигао до изједначења у 64. минуту преко Јовановића. Милсон је у 78. минуту опробао ударац са дистанце, али је погодио пречку. Резултат је до последњег судијског звиждука остао непромењен.
Црвена звезда - Радник 1:1 (0:0)
БЕОГРАД: Стадион: "Рајко Митић". Судија: Иван Стаменковић. Стрелци: Катаи у 51. минуту за Црвену звезду, а Јовановић у 64. минуту за Радник. Жути картони: Лековић (Црвена звезда), Тремуле, Абубакар, Ранђеловић (Радник).
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Матеус, Сеол, Лековић, Тебо, Авдић, Бађо (од 46. Елшник), Крунић (од 46. Хандел), Милсон, Катаи, Иванић (од 63. Радоњић), Арнаутовић (од 63. Дуарте).
РАДНИК: Ранђеловић, Гашић, Стојановић, Тремуле, Абубакар (од 73. Филиповић), Поповић, Стевановић (од 87. Рашковић), Даглас, Новаковић (од 63. Пејовић), Дуроњић (од 63. Јовановић), Чинеду (од 63. Хајдаревић).