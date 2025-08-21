ДЕЧАК У ЕСЕКСУ СПАСАО ЛИСИЦУ, ЗАГЛАВИЛА СЕ У ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ НА КАПИЈИ Лија оперисана, прво била стрпљива, после се наутила
ЕСЕКС: Шеснаестогодишњи дечак Лијам Клемент спасао је лисицу којој се задња нога заглавила у поштанском сандучету на капији куће у Хадлију, у Есексу.
Дечак је животињу приметио како виси наопачке са улазних врата док је разносио новине, пише Телеграф.
Лисица је након ослобађања из сандучета покушала да побегне, али се заглавила између зида од цигле и баштенске ограде.
Дечак је одмах позвао стручњаке из Болнице за дивље животиње Јужног Есекса у Орсету. Руководилац операција рекао је да је лисица током спасавања била "прилично стрпљива, али је касније, када је смештена у кавез, деловала љутито". Лисица је задобила повреду лигамената, неколико прелома костију и рану на нози након чега је оперисана. Портпарол болнице је рекао да ће опоравак трајати најмање два месеца и да ће се у наредном периоду видети да ли ће бити потребна додатна операција.