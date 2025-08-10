РОКОВ ПОТОК ДОБИЈА НОВО ЛИЦЕ Крчење, измуљавање и велика акција чишћења у Петроварадину
У току је измуљавање, крчење и кошење растиња дуж корита Роковог потока у Петроварадину и то на потесу од Улице Лазара Саватића, низводно до моста у Садовима, у укупној дужини од око 1.200 метара.
Радови су започети у понедељак, 4. августа и предвиђено је да трају око 15 дана.
Наша екипа је током обиласка дела Роковог потока сазнала да се овакви обимни радови, за које се ангажује тешка механизација, на овом петроварадинском водотоку, спроводе на пет година, док се ручно и машинско крчење шибља и растиња са обале и дна потока, као и са водног земљишта ради много чешће. Протеклих неколико дана радници ВД „Шајкашка” за чишћење користе посебне багере који дословце стругају наталожени слој муља из корита и са обале, а који се транспортује на другу локацију.
Стање „пре и после” се драстично разликује и тек сад је постало јасно видљиво колика количина разног талога али и отпадака несавесних појединаца, сакупила током година што је погодовало бујању корова који је, на појединим деловима, у потпуности „прогутао” корито.
Проток до 19 кубних метара у секунди
Роков поток је водени ток који извире на североисточним падинама Фрушке горе на 390 метара надморске висине. Десна је притока Дунава, дужине 11,3 километара и површине слива 6,2 квадратних километара. Тече у правцу северозапада и у Дунав се улива низводно од Петроварадина кроз који протиче. Главна притока је Буковачки поток који протиче кроз насеље Буковац и који је, због густине речне мреже, површине слива и количине воде, хидролошки значајнији од Роковог потока. Амплитуде протицаја крећу се од 0,2 литара у секунди до 19 кубних метара у секунди, што је узрокаовано геолошким саставом и малом пошумљеношћу па се после интезивнијих падавина јављају бујичне поплаве...
Највећи наноси настају у пролеће и јесен, када су падавине најобилније и најчешће, што доводи до наглог повећаног водостаја. Колико је битно редовно одржавање и малих водотоква, попут Роковог потока, пре десетак година осетили су на својој кожи и житељи овог дела Петроварадина, који су се након обилних падавина суочили са опасношћу од изливања Роковог потока и плављења домаћинстава. Након тога Град Нови Сад је донео одлуку да изради масивни потпорни зид од армираног бетона, са како би се стабилизовале косине као и постојећи објекти у близини. Потпорни зид је трапезастог облика, висине 3,85 метара и дебљине пола метара. Бетонирање је извођено у фазама, а како је објашњено, тиме се обезбедила стабилност овог дела потока и неометан проток воде кроз уређено бетонско корито. Према доступним подацима Роков поток је 2015. године у потпуности уређен и очишћен од муља и смећа у делу који протиче кроз Петроварадин, док је део корита Роковог потока, око Улице Вере Мишчевић у дужини од 513 метара, избетониран 2018. године.
Одржавање потока на подручју града Новог Сада реализује се према налозима за рад које издају надзорни органи Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиција, а на основу уговора који је Градска управа за комуналне послове закључила са извођачем радова, ВД „Шајкашка”.