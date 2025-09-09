ОДБОЈКАШИ ВОШЕ ИДУ НА СВЕТСКО ПРВЕНСТВО: Стефан Негић и Никола Брборић дебитују, костур тима Србије из новосадских црвено-белих
Одбојкашки клуб Војводина имаће двојицу представника на Светском првенству на Филипинима, које почиње у петак.
Либеро Стефан Негић и примач сервиса Никола Брборић први пут ће у дресу Србије играти на планетарној смотри.
Обојица су до сада у сениорској конкуренцији добили шансу само у Лиги нација, а након четири месеца припрема и одиграних утакмица у том такмичењу, па и припремних, заслужили су поверење селектора Георгеа Крецуа, који је у понедељак објавио коначан списак.
Определио се румунски стратег за само једног либера у саставу, док ће 18-годишњи Брборић на својој позицији имати искусне саиграче попут Марка Ивовића, Мирана Кујунџића и Павла Перића, који су поникли или се афирмисали у дресу Војводине, као и Вељка Машуловића, који се доказао у суботичком Спартаку.
Негић је већ годинама један од ослонаца Новосађана, а 25-годишњи либеро недавно је за „Дневник“ рекао да једва чека да дебитује на СП. Никола Брборић живи годину из снова. Док је био на позајмици у Младом раднику одиграо је одлично претходне сезоне у Суперлиги, што га је препоручило за шири списак за припреме сениорске репрезентације. Након клупских обавеза вратио се у Вошу у којој ће у предстојећим домаћим, па и европским такмичењима, дебитовати за први тим. Одрадио је комплетне припреме са националним А саставом, а у Лиги нација је дебитовао у дресу с државним грбом (у сениорској конкуренцији).
У разговору за наш лист причавши о дебију истакао је да не би поверовао да му је неко рекао током сезоне да ће играти Лигу нација. Сада је отишао корак даље и нестрпљиво чека шансу и на једној од највећих међународних смотри.
Да видимо на делу Вошине играче имаћемо прилике већ у недељу, 14. септембра од 11.30 часова када Србију очекује први дуел у Манили, главном граду Филипина. У групи Х „орлови“ се састају с Чешком. У 2. колу играће против Кине (уторак, 16. септембар, 15 ч), а у последњем их очекује Бразил (четвртак, 18. септембар, 4 ч).
Вошин костур репрезентације
Сениорска репрезентација Србије доживела је смену генерација, али су неки од носилаца игре остали у националном дресу, уз нове, младе снаге, а деветорица су поникли, афирмисали се или тренутно играју у дресу Војводине. То су техничари Никола Јововић и Вук Тодоровић, коректор Дражен Лубурић, примачи сервиса Марко Ивовић, Миран Кујунџић и Павле Перић и блокер Немања Машуловић, док су Стефан Негић и Никола Брборић чланови новосадског великана. Селектор Георге Крецу у коначан састав уврстио је и Душана Николића (коректор), Александра Недељковића, Александра Стефановића и Владимира Гајовића (блокери) и Вељка Машуловића (примач). „Орлови“ су јуче отпутовали на Филипине.