ОДБОЈКАШИ ВОШЕ ПОЧЕЛИ С ПРИПРЕМНИМ УТАКМИЦАМА: Будућност је на младим играчима
Хватају залет одбојкаши Војводине за предстојећу сезону, а у припремном периоду почели су и са одигравањем пријатељских утакмица.
Као што смо и писали раније, Новосађани ће се срести са суботичким Спартаком, Младим радником из Пожаревца и Мурском из Осијека.
У првом дуелу, у малој сали Спенса, црвено-бели су снаге одмерили са Суботичанима. Гости су славили 3:0 (25:19, 25:22, 25:23), а по договору су одиграна још два сета у којима је Воша била боља 2:0 (25:22, 15:12).
Тренер Новосађана Марко Наранчић пружио је шансу свим играчима, а с обзиром на то да је састав знатно подмлађен, била је ово и прилика за неке да дебитују за први тим Војводине и надигравају се на суперлигашком нивоу.
– Изгубили смо 0:3 и то је у овом тренутку наша реалност. Спартак је направио јако добру екипу ове сезоне и бољи је тим од нас. Нама недостају два, вероватно и три играча на неким позицијама да бисмо били комплетнији. Играчи су се борили, дали све од себе и немам шта да им замерим. Главни проблем је што смо ми за три године правили три смене генерације и ове нисмо више имали одакле да повучемо играче – сумирао је утиске након прве припремне утакмице Марко Наранчић.
Новосађанима недостају либеро Стефан Негић и примач сервиса Никола Брборић, који су са сениорском репрезентацијом Србије на припремама за Светско првенство на Филипинима.
– Сигурно је да ћемо како буду одмицале припреме бити бољи. Млади, који су се прикључили првом тиму, напредују и будућност је на њима, али биће потребно времена да досегну сениорски нивоу, јер ми у саставу имамо и играче који су 2008. годиште – додао је Наранчић.
Војводини у среду у госте, на другу припремну утакмицу стиже Млади радник из Пожаревца, док ће Новосађани посету узвратити у суботу.
Меморијал великана крајем септембра
Традиционални турнир који организује ОК Војводина, 16. „Меморијал великана“ одржаће се у уобичајеном термину, крајем септембра – од 25. до 27. Дуели у малој сали Спенса још једном ће послужити домаћој екипи и гостујућим, да се уиграју пред почетак сезоне. Меморијал се организује у част Вошиних легенди које више нису с нама – Жарка Петровића и Радована Дабића.