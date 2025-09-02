ВОШИН ЛИБЕРО СТЕФАН НЕГИЋ ЖЕЉНО ИШЧЕКУЈЕ ДЕБИ: Тражићемо своје шансе на Светском првенству
Либеро Одбојкашког клуба Војводина Стефан Негић вратио се у Србију после одиграних припремних утакмица за Светско првенство на Филипинима, у Француској и Пољској с нашим сениорским националним тимом.
Члан новосадских црвено-белих нашао се на списку новог селектора Георгеа Крецуа и имао је прилику да одмери снаге, у Кану са актуелним двоструким узастопним олимпијским шампионом Француском, а потом у Кракову са јаким екипама – домаћином Пољском, коју предводи српски тренер Никола Грбић и која је олимпијски вицешампион, те Аргентином и одбојкашком велесилом Бразилом.
– Пуно су нам значиле ове утакмице. Све су то јаке репрезентације и то нас чека на светском шампионату. Циљ је и био да играмо са што јачим противницима, како бисмо ми који немамо искуство с таквим екипама, стекли га што више кроз тих неколико сусрета. С Французима смо се добро борили, они и другу поставу имају јаку. Пружили смо добру игру и у последњој утакмици с Бразилом, али и у првој у Кракову против Пољске. Играли смо тада пред пуном халом, било је скоро 18.000 људи. Неки од нас су први пут играли у таквој атмосфери и било је заиста лепо – рекао је за „Дневник“ Стефан Негић.
Игра боља
Сениорска репрезентација Србије је доста подмлађена, па у Лиги нација, која је претходила СП, није виђена баш добра игра.
– Сада смо далеко бољи. Повређени саиграчи се полако опорављају и враћају на терен. Надамо се да ћемо отићи здрави на светско и тражити своје шансе – рекао је Стефан Негић.
Србија ће с Бразилцима играти и у групи Х на СП на Филипинима, уз Кину и Чешку.
– Бразил има озбиљне играче. Имали смо прилику да „напипамо пулс“ једни другима пред светско. Добро нам је дошао турнир у Пољској, сви играчи су добили шансу – додао је Негић.
Имао је 25-годишњи либеро значајну улогу на овим припремним утакмицама.
– Надао сам се да ћу играти, јер у Лиги нација нисам превише. Указала ми се шанса и искористио сам је. Добро сам одиграо, сналазим се. Најбитније је да добро играмо когод да је на терену па да што боље прођемо на Филипинима. Мени ће ово бити прво светско првенство и једва га чекам. Припреме већ дуго трају, на окупу смо четири месеца и предстоји нам главно такмичење овог лета – рекао је Негић.
Наше одбојкаше очекују још две припремне утакмице. Са Канадом ће се састати у петак и суботу у Београду, а онда следи одлазак на Филипине.
Прати саиграче у црвено-белом
Стефан Негић је по повратку у Србију с припремних утакмица у иностранству, јуче имао слободан дан, који је искористио за долазак у Нови Сад.
– Видео сам се са играчима Војводине. У контакту сам и с њима и тренерима, у току сам са свим шта раде и како тренирају. Припремају се за нову сезону и све изгледа добро, а кад се вратимо ми из репрезентације биће још боље – јасан је Негић.