СРБИ ЧЕКАЈУ ПО 10 САТИ ЗА УЛАЗАК У ЕУ Гужве на граници постају нова нормалност ШТА НАС ЧЕКА НА ЛЕТО И ИМА ЛИ УОПШТЕ РЕШЕЊА?
Наоружајте се стрпљењем – једини је валидан савет сваком путнику из Србије који је за ове празничне дане кренуо друмским саобраћајем на мини одмор у земље Европске уније.
Агонија вишесатног чекања на граничним прелазима у региону отворила је питање шта нас тек чека за сва наредна масовна празнична путовања у те земље, поготово када дође лето. Али прво сачекајмо сутрашњи повратак путника са Дана примирја.
Александар Сеничић, директор Јуте, у разговору за „Блиц“ каже да је летња сезона увек била проблематична када се путује аутобусом.
– Чекало се на границама и по неколико сати и док није било система ЕЕС. Шта ће бити наредног лета, можемо само да претпоставимо. Помиње се да ће се ући мало у штих када је реч о граничним службама, да ће се омогућити већи број машина, односно да ће софтверско решење бити доступно на више места у оквиру једног граничног прелаза. То би требало гужве да сведе на минимум – објашњава Сеничић.
„Апликација би решила проблем с гужвама“
Наш саговорник сматра да не треба правити велику причу од тога „будући да смо у ударним терминима – лето, Нова година, Божић и сви остали празници – и до сада чекали по четири, пет сати на граничним прелазима“.
– Нажалост, с новим системом се то време продужава, али то је нешто на шта не можемо да утичемо, осим да се надамо да ће се наћи начин да се боље уходамо и да се евентуално инсистира на покретању апликације где би путници сами могли пре поласка на пут да се региструју и на тај начин се предупреди дуже чекање – истиче Сеничић.
„И за наредне празнике исто ће се чекати“
Нова година је први наредни празник, као и Божић. Сеничић каже да ће и тада бити исте овакве гужве.
– Претпоставка је да ће и за Нову годину и за Божић, али и током зимског распуста бити великих гужви на свим граничним прелазима, на друмским прелазима. Треба имати стрпљења. Нон-стоп се прича о томе. Ништа нам не значе жалбе путника нити њихово незадовољство током преласка границе јер су ово процедуре које су годинама најављиване, објашњено је како ће функционисати и морамо да будемо стрпљиви и чекамо на границама онолико колико је то неопходно – додаје директор Јуте.
„Најбоље је путовати авионом, али...“
Када је реч о томе којим превозним средством је најбоље путовати због ЕЕС система, јер из најсвежијих искустава путника чињеница је да аутобуси најдуже чекају на границама, Сеничић каже да је најбоље путовати авионом.
– Најбоље је путовати у земље Европске уније авионом, с обзиром на то да на граничним прелазима на долазним аеродромима постоји велики број компјутера са софтвером где свако може да се региструје, а потом продужи до царинске контроле. Међутим, и на аеродромима постоје гужве, с обзиром на велики број земаља којима је било у обавези да уведу ЕЕС систем – каже Александар Сеничић.