ЈОШ НЕМА ИНФОРМАЦИЈА О ЖРТВАМА Турску погодио земљотрес јачине 4,9 степени
10.11.2025. 20:02 20:05
Турску је данас погодио земљотрес јачине 4,9 степени по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).
Епицентар земљотреса био је на западу Турске, удаљен око три километра од Синдиргија, на дубини од 10 километара.
За сада нема извештаја о повређенима и материјалној штети.
Према изјавама очевидаца објављеним на веб сајту ЕМСЦ, потрес је трајао дуго и осетио се снажно.
У тој области крајем октобра већ се догодио снажан земљотрес, када се урушила једна зграда, оштећена у земљотресу током августа.