ЈОШ НЕМА ИНФОРМАЦИЈА О ЖРТВАМА Турску погодио земљотрес јачине 4,9 степени

10.11.2025. 20:02 20:05
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Tanjug (flickr.com, ilustracija)

Турску је данас погодио земљотрес јачине 4,9 степени по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Епицентар земљотреса био је на западу Турске, удаљен око три километра од Синдиргија, на дубини од 10 километара.

За сада нема извештаја о повређенима и материјалној штети.

Према изјавама очевидаца објављеним на веб сајту ЕМСЦ, потрес је трајао дуго и осетио се снажно.

У тој области крајем октобра већ се догодио снажан земљотрес, када се урушила једна зграда, оштећена у земљотресу током августа.

 

земљотрес Турска
Вести Свет
