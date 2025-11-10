НЕМАЧКА ИСТРАГА ОТКРИЛА Напокон се сазнало ко је саботирао гасоводе "Северни ток 1 и 2" ЦИЉ ЈЕ БИО СМАЊИТИ РУСКЕ ПРИХОДЕ ОД ЕНЕРГЕНАТА
Немачки истражни органи верују да иза експлозија на гасоводима "Северни ток 1 и 2" стоји група Украјинаца која је деловала под дректним вођством тадашњег врховног команданта Оружаних снага Украјине, генерала Валерија Залужног.
Како пише The Wall Street Journal позивајући се на немачку полицију, тужилашво и друге упућене изворе, наводи се да су истражитељи створили "јасну слику о томе како је елитна украјинска војна јединица извела нападе".
Циљ саботаже наводно је био смањити руске приходе од енергената и пресјећи економске везе Москве с Немачком.
Како су откривени
Пратећи трагове попут компанија за изнајмљивање бродова, телефонских бројева и регистарских ознака, тим из Потсдама прикупио је довољно доказа за издавање налога за хапшење тројице војника из специјалне јединице и четворице искусних дубинских ронилаца.
Кључан доказ била је зрнаста, црно-бела фотографија с немачке саобраћајне камере. На њој се видело лице украјинског рониоца којег је полиција идентификовала помоћу комерцијалног софтвера за препознавање лица. За само неколико минута, истражитељи су пронашли његове профиле на друштвеним мрежама, што их је одвело и до других осумњичених.
Идентификованог рониоца тим је пратио до Пољске, одакле је касније превезен у Украјину у црном BMW с дипломатским таблицама. Возилом је, како се наводи, управљао украјински војни аташе у Варшави.
Потрага за командантом
Командир саботерске јединице пронађен је у Италији након исцрпне потраге.
Детективи су у почетку имали само фотографију из пасоша насмејаног мушкарца, за коју се испоставило да је прави украјински документ издат на туђе име, што је, према полицији, уобичајена пракса украјинских тајних операција.
Будући да мушкарац није имао профиле на друштвеним мрежама и није био ни у једној европској бази података, идентификација је била тешка. Ипак, гранична полиција једне пријатељске земље пронашла је подударност јер је тамо путовао пословно.
Истражитељи су тако добили копију његовог правог пасоша и идентификовали га као Серхија К., 46-годишњег ветерана Службе безбедности Украјине (СБУ). Он се специјалној јединици придружио првог дана руске инвазије и командовао је јединицом ПВО током битке за Кијев.
Правна битка у Италији
Очекује се да ће италијански суд до децембра одлучити хоће ли осумњиченог изручити Немачкој, где би требало да му се суди. Немачка полиција већ је припремила посебан авион за његов превоз из Италије у Хамбург.
Суд у Болоњи је крајем октобра већ одобрио изручење Серхија Кузњецова Немачкој, али његова се обрана жалила Врховном суду, који одлуку мора донети у року од месец дана. Кузњецов је у међувремену започео штрајк глађу, а украјински повереник за људска права Дмитро Лубинец известио је о наглом погоршању његовог здравственог стања.