ДВЕ НОВЕ ФАБРИКЕ У ИНЂИЈИ ОТВОРИЋЕ ОКО 2.500 РАДНИХ МЕСТА Највећа улагања у историји града; Са председником општине Марком Гашићем О ПЛАНОВИМА И РАЗВОЈУ
Нове кинеске компаније Техрон и Миндт Холдинг, отвориће фарбике у Инђији, чиме се стичу услови за нова радна места, а у наредном периоду према речима председника општине Инђија Марка Гашића овде су у плану нови капитални пројекти који ће утицати на побољшање услова за живот.
У првој фази планирана је изградња погона Техрон на површини од 4.500 квадратних метара, уз запошљавање 200 радника у коначној фази. Отварање погона планирано је за средину 2026. године.
Компанија се бави производњом ауто-делова за “Фолцваген“, “Порше”, “Ауди” и многе друге.
Вода и канализација у Бешки и Крчедину
Гашић истиче да је у току изградња 12 километара канализације у Бешки, што би требало следеће године да буде завршено.
Реч је о пројекту „Чиста Србија“ у оквиру ког је урађена и канализација у неколико улица у Инђији.
- У Крчедину је решен проблем водоснабдевања. Прошле године су рестрикције воде трајале скоро четири месеца. Радили смо на појачавању капацитета за нове количине воде, инвестирањем у реконструкцију постојећих и изградњом нових бунара. Добили смо знатне количине воде, што нам је омогућило да овог лета добијемо стабилно водоснабдевање, како у граду, тако и у селима инђијске општине – казао је Гашић.
- Предали су захтев за локацијске услове, а у наредних неколико дана треба да добију одговор од “Урбанизма” да знају у којим гранцама могу да граде своје постројење. Већ су пронашли компанију која ће им изводити радове. Нашли су човека који ће водити комплетан посао, а он је тренутно у Кини на обуци – казао је Гашић.
20.000 динара месечно стипендија студентима
Кинеска компанија „Минт холдинг“ званично долази у Инђију, где ће на 210 хектара земљишта градити фабрику електричних возила, са планираном инвестицијом вредном 870 милиона евра и чак 2.200 нових радних места.
Овде се запошљавају људи из целе Србије
Јапанске компаније ЈФЕ Шоји и Тојо тајерс према Гашићевим речима послују добро. Запослени у овим компанијама нису само из Инђије има их и из других градова Србије.
- У Инђији има доста градилишта, а станови буду брзо продати. То је доказ да код нас долазе људи са стране и бирају Инђију за живот – казао је он.
Скупштина општине Инђија је, према Гашићевим речима, усвојила одлуку о изради Плана детаљне регулације за Напредни центар за мобилност Србије, чиме су створени формални услови за почетак једног од највећих улагања у историји овог града.
Ова инвестиција део је ширег договора између Владе Републике Србије и компаније Минт холдингс потврђеног потписивањем меморандума о разумевању којим се отвара пут ка изградњи модерног производног погона у Србији.
Кинески Техрон на 4.500 квадратних метара производиће делове за аутомобиле
Повећање привредних капацитета захтева и ширење комуналне инфраструктуре, и њено прилагођавање потребама домаћих и страних инвеститора.
- Појачавамо капацитете снабдевања водом и гасом, то је основно што је потребно привреди, а уз то се трудимо да им локална администрација буде максимално поједностављена и ефикасна - каже Гашић.
Капеле у Марадику и Чортановцима
Говорећи о Марадику и Чортановцима Гашић је најавио изградњу две капеле на гробљима.
- Завршена је документација за капелу на гробљу у Марадику. Очекујемо у наредних десет дана да крену радови. Капела у Чортановцима ће такође бити урађена, а обе ће бити завршене до краја године – казао је Гашић.
Подсећа да су усвојени планови, те се очекује изградња две велике трафостанице, чиме ће бити дуплиран капацитет у односу на ове које Инђија има сада.
- Имамо довољно струје за све компаније и становништво, али планови су такви да се деценијама унапред планира и то је оно што је потребно. Реч је о великој инвестицији, где ће држава издвојити десетине милиона евра, а почетак радова би требало да буде следеће године. Имамо довољно капацитета гаса, међутим пошто се планови праве унапред сигурно ће нам бити потребна једна велика гасна станица. Договорено је са Србијагасом изградња нове гасне станице и на томе такође радимо – каже Гашић.
Подршка деци и младима у Инђији долази и на друге начине, сва деца од првог до четвртог разреда добијају бесплатне уџбенике.
- Трудићемо се да убудуће бесплатне уџбенике добију и деца у вишим разредима, а за сада, на овај начин се трудимо да родитељима смањимо удар на кућни буџет када је школовање деце у питању, наставља председник ове сремске општине.
Очекује се изградња две велике трафостанице, чиме ће бити дуплиран капацитет у односу на ове које Инђија има сада
Нов вртић „Невен” до краја следеће године
Говорећи о капиталним пројектима Гашић је поменуо реконструцију постојећих и изградњу нових вртића.
- Крећемо са реконструкцијом постојећег вртића у Новим Карловцима. У Бешки радимо документацију за надоградњу вртића. Највећи пројекат је изградња вртића „Невен“, где је пао плафон пре три године. У току прошле године, морали смо га срушти до темеља. Направили смо пројекат и наредних месец дана крећемо са изградњом новог вртића капацитета 240 места. Радови би требало бити готово до краја следеће године – каже Гашић.
Као један од својих успеха, Општина Инђија годинама наглашава висину студентских стипендија, јер је са износом од 20.000 динара месечно међу општинама које предњаче.
- Једна смо од најразвијенијих општина у Србији, и логично је да нам у складу са тим стипендије за студенте буду више, међутим, увек смо ту да размишљамо о њиховом додатном увећању чим се за то стекну услови у буџету - најављује председник Гашић.
Ребалансом буџета донета је одлука да помоћ за куповину огрева уместо досадашњих 10.000 буде 12.000. На ову помоћ може да рачуна више од 400 породица ове сремске општине.