overcast clouds
29°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ПРИРОДА СА ПАДИНА ЈАХОРИНЕ СТИГЛА У БИСЕР ПЕРАСТА ХОТЕЛ САНТА БОКУ Јединствени ранч на олимпијској планини узгаја органска јаја и месо које стиже гостима- Задовољиће и најзахтевнија непца

21.08.2025. 11:56 12:05
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
санта бока
Фото: Canva/Dnevnik/Promo/Ilustracija

У месту где су грчки јавори природна атракција до ваших чула укуса на црногорском приморју, у Санта Бока Пераст хотелу сусрећу се природа и луксуз.

Смештен на самој обали, у мирном приморском делу Црне Горе, хотел Санта Бока представља савршену комбинацију модерног дизајна, врхунске услуге и здравог, органског начина живота.

Храна? Прави рај за љубитеље здравог живота, јер хотелски ресторан нуди органску храну, узгојену локално на јахоринском ранчу „Ријека“, где домаће животиње имају приступ отвореном простору и благим падинама, а хране се храном без хемијских пестицида и ГМО састојака.

Са олимпијске планине стижу органска јаја, ћуреће и пилеће месо, козији сир, брашно, али и пастрмке у нови раскош у Перасту.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

 Сваки оброк је креативно осмишљен тако да задовољи и најзахтевнија непца, а укус сваког залогаја прати мирис мора.

Драгуљ Јадрана 

Хотел Санта Бока Пераст, драгуљ Јадрана, је уточиште уживања и спокоја. Смештен је у пажљиво рестаурираној историјској згради, која носи и чува шарм прошлости за будуће генерације. Сваки кутак прича причу, сваки детаљ зрачи луксузом, кажу из Санта Боке описујући свој хотел.

santa boka
Фото: Promo

Санта Бока својим посетиоцима нуди разне садржаје, међу којима и спа и велнес центар који укључује хидромасажну каду, а у објекту је на располагању изнајмљивање бицикала и аутомобила.

Кажите „Да“ поред базена без ивице с погледом на отворено море

Свој специјални дан можете прославити у Санта Боки, и разменити своје завете поред најлепшег базена без ивице с панорамским погледом на Јадранско море.
 

пераст хотел
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај