(ВИДЕО) ПРИРОДА СА ПАДИНА ЈАХОРИНЕ СТИГЛА У БИСЕР ПЕРАСТА ХОТЕЛ САНТА БОКУ Јединствени ранч на олимпијској планини узгаја органска јаја и месо које стиже гостима- Задовољиће и најзахтевнија непца
У месту где су грчки јавори природна атракција до ваших чула укуса на црногорском приморју, у Санта Бока Пераст хотелу сусрећу се природа и луксуз.
Смештен на самој обали, у мирном приморском делу Црне Горе, хотел Санта Бока представља савршену комбинацију модерног дизајна, врхунске услуге и здравог, органског начина живота.
Храна? Прави рај за љубитеље здравог живота, јер хотелски ресторан нуди органску храну, узгојену локално на јахоринском ранчу „Ријека“, где домаће животиње имају приступ отвореном простору и благим падинама, а хране се храном без хемијских пестицида и ГМО састојака.
Са олимпијске планине стижу органска јаја, ћуреће и пилеће месо, козији сир, брашно, али и пастрмке у нови раскош у Перасту.
Сваки оброк је креативно осмишљен тако да задовољи и најзахтевнија непца, а укус сваког залогаја прати мирис мора.
Драгуљ Јадрана
Хотел Санта Бока Пераст, драгуљ Јадрана, је уточиште уживања и спокоја. Смештен је у пажљиво рестаурираној историјској згради, која носи и чува шарм прошлости за будуће генерације. Сваки кутак прича причу, сваки детаљ зрачи луксузом, кажу из Санта Боке описујући свој хотел.
Санта Бока својим посетиоцима нуди разне садржаје, међу којима и спа и велнес центар који укључује хидромасажну каду, а у објекту је на располагању изнајмљивање бицикала и аутомобила.
Кажите „Да“ поред базена без ивице с погледом на отворено море
Свој специјални дан можете прославити у Санта Боки, и разменити своје завете поред најлепшег базена без ивице с панорамским погледом на Јадранско море.