ПЕТАРДА ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ У НОВОМ ПАЗАРУ: Арнаутовић и Катаи се поиграли
Црвена звезда остварила је пету победу у петој утакмици ове сезоне у Супер лиги, лагано савладала Нови Пазар као гост - 5:1.
Фудбалери Црвене звезде су стигли до водећег поготка већ у другом минуту. Пре свега је Арнаутовић феноменалним клизећим стартом на десном боку игралишта одузео посед играчима Новог Пазара, а потом је упослио Александра Катаија који је у трку шутирао са ивице казненог простора и прецизно погодио небрањени део мреже домаћег тима. Мало је фалило Арнаутовићу да постигне гол у 10. минуту меча. Био је то контранапад изабраника Владана Милојевића, а најистуренијег играча Звезде је проиграо Катаи додавањем у простор, након чега је дриблингом из игре избацио директног чувара репрезентативац Аустрије, те је шутирао десно искоса са 10 метара и погодио стативу. У 17. минуту утакмице је Костов прецизно извео корнер, а одмах потом је са седам метара главом шутирао Лековић, али је дефанзивац Новог Пазара хитром реакцијом спречио гол Звезде.
Стигао је Марко Арнаутовић до дебитантског гола у дресу Црвене звезде у 18. минуту меча. Била је то брза контра црвено-белих, коју је повукао Костов. Потом је талентовани везни фудбалер Звезде проиграо Арнаутовића, а нападач је снажно шутирао и погодио малу мрежу гола Новог Пазара. После центаршута Костова из корнера са десне стране, лопта се одбила до Радоњића, који је са ивице шеснаестерца “распалио” волејом, али је Самчовић успео да одбрани и спречи нову промену резултата. Комбиновали су у нападу Арнаутовић и Радоњић по левом боку у 39. минуту, а након центаршута у казнени простор Новог Пазара је главом покушао Катаи, међутим лопта је завршила изнад пречке гола домаћег тима. Костов је у 45. минуту главом проиграо Бађа, а Звездин дефанзивни везни фудбалер је са дистанце шутирао и умало савладао голмана Новог Пазара, који је на крају успео да одбрани.
Постигао је Александар Катаи свој други погодак на мечу у 52. минуту. Центрирао је првобитно Костов са десног бока, а у петерцу противника је највиши у скоку био управо Катаи, који се "поклонио", те прецизним ударцем главом затресао мрежу домаћег тима. Велику брзину је у 59. минуту демонстрирао Радоњић, када је у трку претрчао десног бека Новог Пазара, а одмах по уласку у шеснаестерац је запретио лукавим ударцем по земљи, што је одбранио Самчовић. Нови Пазар је стигао до гола у 62. минуту, а стрелац је био Сие.
Постигао је погодак Шериф Ендиаје у 72. минуту, али је он поништен јер је сенегалски нападач направио прекршај. Сјајно је у 75. минуту са дистанце шутирао Авдић, али је парадом Самчовић спречио промену резултата. После тога је на одбитак налетео Катаи који је шутирао умало поред гола. Бађо је у контранападу снажно шутирао после додавања Лучића у 82. минуту, али није имао среће да постигне гол. Повисио је резултат Шериф Ендиаје у 85. минуту, када се одлично ослободио чувара на 20 метара од гола, а затим ушао у казнени простор и рутински савладао домаћег чувара мреже. Коначан резултат ове утакмице је поставио Мирко Иванић поготком у 87. минуту, када је након грешке дефанзивне линије Новог Пазара одузео лопту, а затим и без већих проблема пласирао лопту у гол домаћег тима.
Нови Пазар - Црвена звезда 1:5 (0:2)
НОВИ ПАЗАР: Стадион: "Градски стадион у Новом Пазару". Судија: Милош Милановић. Стрелци: Сие у 62. минуту за Нови Пазар, а Катаи у 2. и 52, Арнаутовић у 18, Ендиаје у 85. и Иванић у 87. минуту за Црвену звезду. Жути картони: Сисе, Оморегбе, Милетић (Нови Пазар), Авдић (Црвена звезда).
НОВИ ПАЗАР: Самчовић, Маринковић (од 46. Бојат), Брунчевић, Хаџимујовић (од 81. Абдулахи), Милетић, Тогбе, Сисе, Малекинушић (од 63. Оморегбе), Давидовић (од 75. Алић), Петковић, Иједе (од 46. Сие).
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Матеус, Станковић, Лековић (од 71. Тебо), Родригао, Сеол (од 46. Авдић), Бађо, Костов, Милсон (од 71. Иванић), Катаи, Радоњић (од 63. Лучић), Арнаутовић (од 63. Ендиаје).