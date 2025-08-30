moderate rain
МИЛОЈЕВИЋ ПРЕД НОВИ ПАЗАР: Пафос је иза нас, чека нас једно од најтежих гостовања

30.08.2025. 15:48
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић изјавио је пред утакмицу седмог кола Суперлиге Србије да је гостовање у Новом Пазару једно од најтежих у лиги.

Фудбалери Црвене звезде гостоваће у недељу од 19.30 часова Новом Пазару. 

 

– Утакмица са Пафосом је иза нас, спремали смо се ових неколико дана добро и видећемо на које ћемо играче моћи да рачунамо. Играмо против једне добре екипе која је прошле сезоне заслужено изборила пласман у квалификације за Лигу конференција. Знамо да је Нови Пазар једно од најтежих гостовања у лиги – рекао је Милојевић, а преноси сајт клуба.

 

Он је навео да је Нови Пазар доста променио састав и да је у клуб дошло много квалитетних играча.

 

– Њихов тренер Владимир Гаћиновић је искусан и добро познаје играче и клуб, направио је један добар колектив. Сигурно је један од најбољих у нашој лиги, припремиће екипу на најбољи могући начин. Док је Адем Љајић био у клубу, сигурно да је био централна фигура, али не треба заборавити ни Александра Месаровића који је имао јако добру сезону. Сада имају младе, брзе и полетне фудбалере, из утакмице у утакмицу делују све боље, тако да нас чека врло тежак посао – изјавио је тренер Црвене звезде.

 

Нови Пазар је кажњен због понашања навијача па ће тако на трибинама бити само жене и деца, а Милојевић је рекао да очекује испуњен стадион.

 

– Нови Пазар је локално-патриотски клуб. Уверен сам да ће доћи пуно деце и жена, они ће подржавати свој клуб, то тако и треба. Свакако је лепше играти пред пуним него пред празним трибинама. Очекујем да стадион буде испуњен и да атмосфера буде онаква каква и доликује – додао је Милојевић.

 

Тренер Црвене звезде је поручио да Раде Крунић сигурно неће бити спреман за сутрашњу утакмицу.

 

– Њега чека дужа пауза и надам се да ће му репрезентативна пауза добро доћи да се полако врати. За остале ћемо тек данас видети на које играче можемо да рачунамо – рекао је Милојевић,

 

Звезда је одлучила да не прода Тимија Макса Елшника, упркос понудама које је имала за њега, а Милојевић је истакао да је словеначки репрезентативац битан за његову екипу. 

 

– Елшник је јако битан за наш тим, нарочито у овом делу сезоне када нас после септембра очекују утакмице на свака три дана. Он је дуго са нама и драго ми је што је остао – изјавио је тренер Црвене звезде.

Лига Европе добро такмичење

 

Црвено-бели су у петак после жреба сазнали да ће у новој сезони Лиге Европе играти против Лила, Порта, Браге, Селтика, ФЦСБ-а, Штурма, Селте и Малмеа.

 

– Лига Европе је једно јако добро такмичење. Видели смо противнике, чекамо сутра распоред, а на нама је да дамо све од себе и прођемо даље – поручио је Милојевић.

 

фк црвена звезда владан милојевић суперлига фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
