МИЛОЈЕВИЋ ПРЕД НОВИ ПАЗАР: Пафос је иза нас, чека нас једно од најтежих гостовања
Тренер фудбалера Црвене звезде Владан Милојевић изјавио је пред утакмицу седмог кола Суперлиге Србије да је гостовање у Новом Пазару једно од најтежих у лиги.
Фудбалери Црвене звезде гостоваће у недељу од 19.30 часова Новом Пазару.
– Утакмица са Пафосом је иза нас, спремали смо се ових неколико дана добро и видећемо на које ћемо играче моћи да рачунамо. Играмо против једне добре екипе која је прошле сезоне заслужено изборила пласман у квалификације за Лигу конференција. Знамо да је Нови Пазар једно од најтежих гостовања у лиги – рекао је Милојевић, а преноси сајт клуба.
Он је навео да је Нови Пазар доста променио састав и да је у клуб дошло много квалитетних играча.
– Њихов тренер Владимир Гаћиновић је искусан и добро познаје играче и клуб, направио је један добар колектив. Сигурно је један од најбољих у нашој лиги, припремиће екипу на најбољи могући начин. Док је Адем Љајић био у клубу, сигурно да је био централна фигура, али не треба заборавити ни Александра Месаровића који је имао јако добру сезону. Сада имају младе, брзе и полетне фудбалере, из утакмице у утакмицу делују све боље, тако да нас чека врло тежак посао – изјавио је тренер Црвене звезде.
Нови Пазар је кажњен због понашања навијача па ће тако на трибинама бити само жене и деца, а Милојевић је рекао да очекује испуњен стадион.
– Нови Пазар је локално-патриотски клуб. Уверен сам да ће доћи пуно деце и жена, они ће подржавати свој клуб, то тако и треба. Свакако је лепше играти пред пуним него пред празним трибинама. Очекујем да стадион буде испуњен и да атмосфера буде онаква каква и доликује – додао је Милојевић.
Тренер Црвене звезде је поручио да Раде Крунић сигурно неће бити спреман за сутрашњу утакмицу.
– Њега чека дужа пауза и надам се да ће му репрезентативна пауза добро доћи да се полако врати. За остале ћемо тек данас видети на које играче можемо да рачунамо – рекао је Милојевић,
Звезда је одлучила да не прода Тимија Макса Елшника, упркос понудама које је имала за њега, а Милојевић је истакао да је словеначки репрезентативац битан за његову екипу.
– Елшник је јако битан за наш тим, нарочито у овом делу сезоне када нас после септембра очекују утакмице на свака три дана. Он је дуго са нама и драго ми је што је остао – изјавио је тренер Црвене звезде.
Лига Европе добро такмичење
Црвено-бели су у петак после жреба сазнали да ће у новој сезони Лиге Европе играти против Лила, Порта, Браге, Селтика, ФЦСБ-а, Штурма, Селте и Малмеа.
– Лига Европе је једно јако добро такмичење. Видели смо противнике, чекамо сутра распоред, а на нама је да дамо све од себе и прођемо даље – поручио је Милојевић.