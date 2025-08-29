few clouds
БРЕНТФОРД ХОЋЕ ЗВЕЗДИНОГ СУПЕРТАЛЕНТА Ево колико премијерлигаш нуди за младог центарфора

29.08.2025. 17:34
Пише:
Дневник
Извор:
meridiansport.rs
Фото: youtube prinstcrin/ Zvezda TV

Свега 98 минута у сениорском тиму Црвене звезде било је довољно Алекси Дамјановићу да привуче пажњу са Острва.

Талентовани центарфор црвено-белих запао је за око спортском сектору Брентфорда – сазнаје Меридиан спорт.

Према информацијама нашег портала, стандардни енглески премијерлигаш послао је понуду од 4.000.000 евра за перспективног нападача рођеног 2008. године.

Корпулентни, 192 центиметра високи 16-годишњак, почетком лета прекомандован је у први тим српског шампиона после изванредних партија у омладинским селекцијама.

За кадетску екипу из Љутице Богдана постигао је чак 39 погодака на 47 мечева, да би након кратког мандата у Звездиним омладинцима и сениорима Графичара добио позив од Владана Милојевића.

Дамјановић, који поседује и аустријски пасош, редован је на списковима селектора у млађим категоријама. За у17 селекцију Србије млади бисер одиграо је 16 мечева и постигао пет погодака, док је раније био стрелац и у дресу у16 и у15 националног тима наше земље.
 

 

 

 

фк црвена звезда таленат брентфорд
Извор:
meridiansport.rs
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
