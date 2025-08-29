БРЕНТФОРД ХОЋЕ ЗВЕЗДИНОГ СУПЕРТАЛЕНТА Ево колико премијерлигаш нуди за младог центарфора
Свега 98 минута у сениорском тиму Црвене звезде било је довољно Алекси Дамјановићу да привуче пажњу са Острва.
Талентовани центарфор црвено-белих запао је за око спортском сектору Брентфорда – сазнаје Меридиан спорт.
Према информацијама нашег портала, стандардни енглески премијерлигаш послао је понуду од 4.000.000 евра за перспективног нападача рођеног 2008. године.
Корпулентни, 192 центиметра високи 16-годишњак, почетком лета прекомандован је у први тим српског шампиона после изванредних партија у омладинским селекцијама.
За кадетску екипу из Љутице Богдана постигао је чак 39 погодака на 47 мечева, да би након кратког мандата у Звездиним омладинцима и сениорима Графичара добио позив од Владана Милојевића.
Дамјановић, који поседује и аустријски пасош, редован је на списковима селектора у млађим категоријама. За у17 селекцију Србије млади бисер одиграо је 16 мечева и постигао пет погодака, док је раније био стрелац и у дресу у16 и у15 националног тима наше земље.