СРБИЈА ЈЕ УВЕК БИЛА НАЈЈАЧА КАДА ЈЕ ИМАЛА СИМБИОЗУ ЦРКВЕ И ДРЖАВЕ Градоначелник Мићин о годишњици пада надстрешнице, Бачулову, брзој прузи: Нема Миша за шта да ме нападне!
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин говорио је о важним друштвеним и политичким темама за Информер телевизију.
Први човек града прокоментарисао је и изјаву Драгана Веселинова, који је дао срамотну и опасну тврдњу да је "Србија болесна држава", али се и обрушио на српске патријархе.
-Говорио сам и пре, ми имамо групу људи, говорим о студентима и блокадерима, који немају никакву идеологију. Они су представили неки несувисли политички програм, а планирају да иду на изборе. Опасно је када имате групу људи без идеологије а када им се намеће сепаратистичка идеологија. Веселинову не треба придавати превише пажње. Треба пратити у којем правцу ће се кретати идеологија ових људи који ће излазити на изборе. Србија је увек била најјача када је имала симбиозу цркве и државе. Имамо је и сада, зато им то смета- речи су Мићина.
Он је подсетио и да је од 2012. године у Новом Саду отворено 14 нових фабрика и да има 50.000 новозапослених.
-Уживао сам у вожњи возом. Упоредио сам са вожњом у авиону, још је и боље. Тај воз приказује огроман напредак Србије. Имао сам прилику да будем у контролном центру за пругу у Новом Саду. Изгледа свемирски, цела пруга је полу-аутоматизована. Ова пруга је донела огромну ствар. У околна места, попут Кисача, можете да стигнете за 8 минута, за Врбас стижете за 14 минута- открио је предности брзе пруге градоначелник.
Председник републике није ни за шта окривио Мишу Бачулова, рекао је Мићин дотакавши се снимка који данима шокира грађане Србије.
-Оно што је председник хтео да истакне, да он није био обавештен да се тај дан Миша Бачулов кретао на железничкој станици. А то је поразно. Да ли је могуће да поред свих безбедносних служби које имамо ми смо имали јако мало информација са студентских пленума где су се планирале неке насилне ситуације? Нови Сад није ни мали ни велики град, тешко за шта Миша може да ме нападне. Знамо се чак и лично- нагласио је.
Мићин је на питање новинарке Информер телевизије навео и да се још размишља на који начин ће Град одати почаст жртвама пада надстрешнице на годишњицу.
- Спреман је текст конкурса за споменик жртвама пада надстрешнице.
Било би добро за излечење целог друштва када бисмо сви могли заједно да одамо пошту. Да дођу председник, премијер, али без тога да их ико вређа- закључио је Мићин.